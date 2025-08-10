UNO oder die Vereinten Nationen für Weltfremdheit

Vereinte Nationen der Weltfremdheit

Denn die Vereinten Nationen für Weltfremdheit sind von Kummer beseelt, dem abgeschobenen IS-Finanzier und Terror-Fan könnte es in seiner alten und ja jetzt wieder neuen Heimat nicht so gut gehen wie in Österreich. So wurde, wie berichtet, Innenminister Gerhard Karner aufgefordert, er möge sich sofort auf die Suche des Abgeschobenen machen.