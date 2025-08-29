Davis Cup: Melzer gibt Ofner-Ersatzmann bekannt

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat am Freitag sein Team für den Auswärts-Länderkampf in Debrecen bekannt gegeben. Nach dem Ausfall von Sebastian Ofner nominierte Melzer nun auch Lukas Neumayer in sein Aufgebot, dem auch Filip Misolic, Jurij Rodionov sowie die im Doppel fix gesetzten Alexander Erler und Lucas Miedler für das Duell mit Ungarn.
Gespielt wird am 12./13. September auf Hartplatz in einer ca. 5000 Fans fassenden Halle. Es geht um einen Platz beim Finalturnier der besten acht Nationen in Bologna, wo vom 18. bis 23. November der Davis-Cup-Champion ermittelt wird. Und da wäre das ÖTV-Team erstmals seit 2012 gerne wieder dabei, unter den letzten acht Nationen der Welt.
Dass dieses Ziel gegen ein Team mit den Top-100-Spielern Fabian Maroszán (ATP-53.) und Márton Fucsovics (63.) alles andere als leicht zu erreichen ist, ist allen klar. „Wir stehen natürlich vor einer harten Aufgabe in Debrecen. Wir haben ein Team vor uns, das vom Ranking her doch über uns zu stellen ist. Aber ich freue mich auf diese Woche Zusammenhalt im Team.“ Man wird nun die gleiche Mannschaft aufbieten wie beim 4:0-Heimsieg in Schwechat gegen Finnland.
