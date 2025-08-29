Davis Cup: Melzer gibt Ofner-Ersatzmann bekannt

Dass dieses Ziel gegen ein Team mit den Top-100-Spielern Fabian Maroszán (ATP-53.) und Márton Fucsovics (63.) alles andere als leicht zu erreichen ist, ist allen klar. „Wir stehen natürlich vor einer harten Aufgabe in Debrecen. Wir haben ein Team vor uns, das vom Ranking her doch über uns zu stellen ist. Aber ich freue mich auf diese Woche Zusammenhalt im Team.“ Man wird nun die gleiche Mannschaft aufbieten wie beim 4:0-Heimsieg in Schwechat gegen Finnland.