Ex-FPÖ-Funktionär: Urteil wegen Missbrauchsbildern

„Keinerlei Toleranz“

Die FPÖ teilte in einer Aussendung mit, dass der Betroffene seit dem vergangenen Jahr von allen Funktionen zurückgetreten und kein Mitglied der FPÖ Kärnten mehr sei. „Er hat damals die Stadtpartei und seine Ortsgruppe lediglich darüber informiert, dass ein Verfahren gegen ihn laufe, jedoch nicht, aus welchem Grund.“