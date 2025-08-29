Deutschland: Ramelow will neue Flagge und Hymne

Auch Deutschland-Flagge für Ramelow fragwürdig

Gleichzeitig forderte der Linke-Politiker eine Abstimmung über die deutsche Flagge. Viele würden auch damit fremdeln. „Ich weiß, dass Schwarz-Rot-Gold die Absage an totalitäre Strukturen ist“, sagte er. „Ich würde das alles mit Artikel 146 zur Abstimmung stellen wollen, der ja besagt, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, sobald eine neue Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wurde“.