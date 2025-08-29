Vorteilswelt
Duo jetzt in Haft

Auf Trafiken spezialisiert: Trickdiebe entlarvt

Tirol
29.08.2025 14:26
In mehreren Trafiken soll das Duo zugeschlagen haben.
In mehreren Trafiken soll das Duo zugeschlagen haben.(Bild: P. Huber)

Die Tiroler Polizei konnte jetzt zwei Trickdieben das Handwerk legen, die in den vergangenen Wochen in mehreren Tabaktrafiken in verschiedenen Bundesländern zugeschlagen haben sollen. Insgesamt erbeutete das Rumänen-Duo mehr als 10.000 Euro. Nun sitzt es in Innsbruck in Haft.

0 Kommentare

Nach den zwei rumänischen Männern im Alter von 27 und 44 Jahren, die mit einem in Frankreich zugelassenen Auto unterwegs waren, war bereits gefahndet worden. Am Donnerstag geriet das Fahrzeug schließlich im Raum Kitzbühel ins Visier einer Polizeistreife.

Coups in vier Bundesländern
„In weiterer Folge wurden die beiden Tatverdächtigen angehalten und einer Kontrolle unterzogen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Rumänen sollen in den vergangenen Wochen – im Zeitraum von 26. Juli bis 21. August – in insgesamt acht Tabaktrafiken in den Bundesländern Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark Trickdiebstähle verübt haben.

Zitat Icon

Einer der Tatverdächtigen verweigerte die Aussage. Der zweite Verdächtige stellt die Tatbeteiligung in Abrede.

Ermittler vom LKA Tirol

Abgelenkt und Geld gestohlen
Die Männer seien in sämtlichen Fällen nahezu gleich vorgegangen. „Einer der beiden Rumänen lenkte die meist allein anwesenden Angestellten der Trafiken ab, indem er diese in ein Verkaufsgespräch verwickelte, während der zweite Mann die Tageslosungen aus Tresoren, Schubladen oder Kästen in Büroräumlichkeiten stahl“, schildern die Ermittler vom LKA Tirol.

Einer schweigt, der andere streitet ab
„Einer der Tatverdächtigen verweigerte die Aussage. Der zweite Verdächtige stellt die Tatbeteiligung in Abrede“, so die Ermittler weiter.

Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen in der Justizanstalt Innsbruck in Haft.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
