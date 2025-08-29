Auf Trafiken spezialisiert: Trickdiebe entlarvt

Coups in vier Bundesländern

„In weiterer Folge wurden die beiden Tatverdächtigen angehalten und einer Kontrolle unterzogen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Rumänen sollen in den vergangenen Wochen – im Zeitraum von 26. Juli bis 21. August – in insgesamt acht Tabaktrafiken in den Bundesländern Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark Trickdiebstähle verübt haben.