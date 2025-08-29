Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stolzer Hundepapa

Thomas Brezina im Glück: „Jippy“ ist endlich da!

Adabei Österreich
29.08.2025 14:00
Thomas Brezina ist stolzer zweifacher Hundepapa: Zu Rüde „Joppy“ zog jetzt Welpen-Hündin „Jippy“ ...
Thomas Brezina ist stolzer zweifacher Hundepapa: Zu Rüde „Joppy“ zog jetzt Welpen-Hündin „Jippy“ bei ihnen ein.(Bild: Privat)

Wuff, auf den Hund gekommen: Der Star-Autor hat Zuwachs bekommen – und „Joppy“ ein kleines Welpen-Geschwisterchen. Die junge „Jippy“ wirbelt jetzt durch den Haushalt des Publikumslieblings.

0 Kommentare

Er ist Schriftsteller, Autor, Erzähler, Mutmacher und Thomas Brezina ist auch Hundepapa. Und zwar ein ganz besonders liebevoller, wie der Mann, der rund 40 Millionen Bücher in seiner Karriere bis dato verkaufte, in seinem Social-Media-Auftritt immer wieder unter Beweis stellt.

Neue „Bekanntschaften“
Und weil ADABEI, selbst stolzer Hundepapa, ihn lieb fragte, schickte Brezina der „Krone“ auch ganz entzückende Bilder von seinem neuesten Zuwachs. Welpe „Jippy“ wirbelt durch den Haushalt und hält alle auf Trab. So auch seinen „großen Bruder“. „Joppy“ ist bis dato quasi der Herr im Haus gewesen, wird sich aber bald an die neuen Bedingungen gewöhnt haben. Und „Jippy“? Der machte bereits Bekanntschaft mit Brezinas Mobiltelefon. Auf Instagram war ihm die Fotolinse zwar noch nicht ganz geheuer, aber das hat ja alles Zeit.

„Joppy“ hat jetzt eine kleine Schwester: „Jippy“ zog nun bei den Brezinas ein.
„Joppy“ hat jetzt eine kleine Schwester: „Jippy“ zog nun bei den Brezinas ein.(Bild: Privat)

Die erste Nacht haben alle gut überstanden, und der Rest wird ganz von alleine kommen. Da muss man sich bei einem Hundekenner wie Thomas Brezina fix keine Sorgen machen.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.653 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
114.266 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
85.331 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1972 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1895 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
1844 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Mehr Adabei Österreich
Stolzer Hundepapa
Thomas Brezina im Glück: „Jippy“ ist endlich da!
Roy Black & Uschi Glas
Filmauto vom Wörthersee sucht neuen Besitzer
Filmfestspiele Venedig
„Frankenstein“ & Co.: Österreich bei der Biennale
Manager Klaus Leutgeb
Er kennt das Geheimnis von Helene Fischers Erfolg
Er begleitete „Emil“
Wiener Biologe: „Dieser Elch ist tiefenentspannt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf