Thomas Brezina im Glück: „Jippy“ ist endlich da!

Neue „Bekanntschaften“

Und weil ADABEI, selbst stolzer Hundepapa, ihn lieb fragte, schickte Brezina der „Krone“ auch ganz entzückende Bilder von seinem neuesten Zuwachs. Welpe „Jippy“ wirbelt durch den Haushalt und hält alle auf Trab. So auch seinen „großen Bruder“. „Joppy“ ist bis dato quasi der Herr im Haus gewesen, wird sich aber bald an die neuen Bedingungen gewöhnt haben. Und „Jippy“? Der machte bereits Bekanntschaft mit Brezinas Mobiltelefon. Auf Instagram war ihm die Fotolinse zwar noch nicht ganz geheuer, aber das hat ja alles Zeit.