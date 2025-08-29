Thomas Brezina im Glück: „Jippy“ ist endlich da!

Wuff, auf den Hund gekommen: Der Star-Autor hat Zuwachs bekommen – und „Joppy“ ein kleines Welpen-Geschwisterchen. Die junge „Jippy“ wirbelt jetzt durch den Haushalt des Publikumslieblings.
Er ist Schriftsteller, Autor, Erzähler, Mutmacher und Thomas Brezina ist auch Hundepapa. Und zwar ein ganz besonders liebevoller, wie der Mann, der rund 40 Millionen Bücher in seiner Karriere bis dato verkaufte, in seinem Social-Media-Auftritt immer wieder unter Beweis stellt.
Neue „Bekanntschaften“
Und weil ADABEI, selbst stolzer Hundepapa, ihn lieb fragte, schickte Brezina der „Krone“ auch ganz entzückende Bilder von seinem neuesten Zuwachs. Welpe „Jippy“ wirbelt durch den Haushalt und hält alle auf Trab. So auch seinen „großen Bruder“. „Joppy“ ist bis dato quasi der Herr im Haus gewesen, wird sich aber bald an die neuen Bedingungen gewöhnt haben. Und „Jippy“? Der machte bereits Bekanntschaft mit Brezinas Mobiltelefon. Auf Instagram war ihm die Fotolinse zwar noch nicht ganz geheuer, aber das hat ja alles Zeit.
Die erste Nacht haben alle gut überstanden, und der Rest wird ganz von alleine kommen. Da muss man sich bei einem Hundekenner wie Thomas Brezina fix keine Sorgen machen.
