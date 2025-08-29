„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Heidi kann auf den Kontakt mit Artgenossen verzichten und auch mit Hunden möchte die einjährige Katze nicht zusammenleben. Menschen liebt sie dafür umso mehr. Heidi hat einen verkürzten Schwanz, vermutlich von einem Unfall in der Vergangenheit. Die Möglichkeit zum Freigang wäre eine große Bereicherung für die Samtpfote. Tel.: 0664/5415079.