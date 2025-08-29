Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
29.08.2025 15:00
Ob die Katzen Heidi und Joel oder Hund Charly, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob die Katzen Heidi und Joel oder Hund Charly, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

Whiskey – der Freundliche


Whiskey ist ein vierjähriger American Pit Bull-Mischling mit einem besonders liebevollen Wesen. Der freundliche Kerl genießt ausgiebige Streicheleinheiten. Trotz seiner starken Allergien, die mit Spezialfutter und Medikamenten gut behandelt werden, hat er seinen Lebensmut nie verloren. Tel.: 0732/247887. 

Heidi – die Schmuseprinzessin


Heidi kann auf den Kontakt mit Artgenossen verzichten und auch mit Hunden möchte die einjährige Katze nicht zusammenleben. Menschen liebt sie dafür umso mehr. Heidi hat einen verkürzten Schwanz, vermutlich von einem Unfall in der Vergangenheit. Die Möglichkeit zum Freigang wäre eine große Bereicherung für die Samtpfote. Tel.: 0664/5415079.

Arthur – der Familienhund


Arthur sehnt sich sehr stark nach einer neuen Familie, die ihn willkommen heißt. Der siebenjährige Chihuahua-Mischling ist absolut freundlich und anhänglich. Nur hochgehoben zu werden und das Brustgeschirr anlegen, ist dem kleinen Kerl nicht geheuer. Mit anderen Hunden kommt Arthur gut aus. Tel.: 0664/5415079.

Joel – der Zurückhaltende


Joel kam aufgrund ungewollter Vermehrung ins Tierheim und hatte bisher kaum menschlichen Kontakt. Wie seine Schwester Abby braucht der zurückhaltende Kater (1 Jahr) Zeit, um in einer neuen Umgebung aufzutauen. Ein ruhiges Zuhause würde Joel bevorzugen. Tel.: 0732/247887.

Charly – für Hundekenner


Charly hat starke territoriale Ambitionen und übernimmt gerne die Kontrolle. Es ist zwingend notwendig, konsequent und erfahren mit dem dreijährigen Rüden zu arbeiten, um klare Grenzen und Regeln einzuführen. Tel.: 0732/247887.

Achatschnecken – auf Platzsuche


Sechzehn Achatschnecken befinden sich zurzeit im Linzer Tierheim, um auf artgerechte Plätze vergeben zu werden. Es werden geräumige Terrarien mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie Versteckmöglichkeiten gesucht. Für eine gesunde Entwicklung ist eine abwechslungsreiche Ernährung und eine regelmäßige Versorgung mit Kalk zur Schalenbildung notwendig. Tel.: 0732/247887.

