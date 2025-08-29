Vorteilswelt
Kämpfte um sein Leben

Nach Drama: Ex-Teamspieler steigt in den Boxring

Fußball International
29.08.2025 15:02
Kristoffer Olsson war für Schweden noch bei der WM 2022 im Einsatz.
Kristoffer Olsson war für Schweden noch bei der WM 2022 im Einsatz.(Bild: AFP/APA/Vano SHLAMOV)

Über ein Jahr nach seiner fatalen Hirnerkrankung hat sich Fußball-Profi Kristoffer Olsson zu einem mutigen Schritt entschieden. Im Rahmen eines Schaukampft will der 47-malige schwedische Teamspieler jetzt in den Boxring steigen. 

Vor über einem Jahr hat sich das Leben von Fußball-Profi Kristoffer Olsson drastisch verändert. Nach einer plötzlichen schweren Hirnerkrankung kämpfte er zuerst um sein Leben und schließlich darum, motorische und verbale Fähigkeiten wiederzuerlangen.

Nach intensiven Monaten ist der Schwede auf dem Weg zurück in sein „altes“ Leben. Vom dänischen Spitzenklub Midtjylland wechselte der 47-malige schwedische Teamspieler im April zurück in seine Heimat und kämpft dort bei Jugendverein IFK Norrköping um sein fußballerisches Comeback. 

Olsson hat „keine Angst“
Nun hat der 30-Jährige sich aber zu einem mutigen Schritt entschieden. Olsson wird nämlich in den Boxring steigen. Am Samstag tritt er in einem Schaukampf gegen seinen Teamkollegen Maic Sema an. „Ich habe keine Angst. Ich denke, wir werden freundlich miteinander umgehen“, zeigt sich Olsson entspannt.

Darauf angesprochen, ob er sich nicht vor möglichen negativen Auswirkungen fürchtet, erklärt der Schwede: „Ich habe nicht darüber nachgedacht, Schläge auf den Kopf zu bekommen. Das ist dasselbe wie im Fußball, wenn man den Ball mit dem Kopf spielt. Maic und ich sind Teamkollegen, ich glaube nicht, dass wir versuchen, uns schwer zu verletzen.“ 

