Nach Drama: Ex-Teamspieler steigt in den Boxring

Darauf angesprochen, ob er sich nicht vor möglichen negativen Auswirkungen fürchtet, erklärt der Schwede: „Ich habe nicht darüber nachgedacht, Schläge auf den Kopf zu bekommen. Das ist dasselbe wie im Fußball, wenn man den Ball mit dem Kopf spielt. Maic und ich sind Teamkollegen, ich glaube nicht, dass wir versuchen, uns schwer zu verletzen.“