Die Finalisten der großen Weingala auf einen Blick

Man hätte einen Korken fallen hören. Hochkonzentriert verkosteten 21 Sommeliers, Weinakademiker und Gastro-Experten an zwei Tagen im Martinsschlössl in Donnerskirchen 780 ausgezeichnete Weine, die bei der Prämierung der Rot-Goldenen Traube 2025 ins Rampenlicht rücken. Jetzt steht fest, wer in neun Kategorien bei der Gala am 10. Oktober im Finale steht. Die Liste der Spitzenwinzer kann sich sehen lassen.