800 Euro pro Kind: Nachhilfe-Kosten explodieren!

300 Euro mehr für Nachhilfe als vor fünf Jahren

Nachhilfe wird dabei laut Larcher nicht nur genommen, um eine Nachprüfung zu verhindern, Noten zu verbessern oder in der weiterführenden Wunschschule aufgenommen zu werden. Ein Drittel der Eltern gab an, dass der im Unterricht durchgenommene Stoff nicht ausreichend verstanden wurde. Zwei Drittel der Nachhilfe entfallen dabei auf das Fach Mathematik.