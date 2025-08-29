Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eltern gefordert

800 Euro pro Kind: Nachhilfe-Kosten explodieren!

Österreich
29.08.2025 12:04
Die Kosten für Nachhilfe sind enorm gestiegen, die Eltern müssen tiefer in die Taschen greifen.
Die Kosten für Nachhilfe sind enorm gestiegen, die Eltern müssen tiefer in die Taschen greifen.(Bild: Birbaumer Christof)

Der Bedarf an privater Nachhilfe ist weiter hoch, doch auch die Kosten dafür sind enorm gestiegen. Nicht zuletzt durch die Teuerung müssen Eltern im heurigen Schuljahr im Schnitt 800 Euro bezahlen, wenn der Nachwuchs in der Schule schwächelt und Unterstützung braucht.

0 Kommentare

31 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben laut dem am Freitag präsentierten Nachhilfebarometer der Arbeiterkammer (AK) 2025 Nachhilfe gebraucht, 18 Prozent haben auf bezahlte Angebote zurückgegriffen. Zu diesen 318.000 Schülern kommen noch 45.000 dazu, die Nachhilfe gebraucht hätten, sie sich aber nicht leisten konnten. 

AHS-Oberstufe mit dem höchsten Bedarf
Am höchsten ist die Nachhilfequote dabei an den AHS-Oberstufen, wo laut der Ifes-Studie unter Eltern von knapp 5000 Schülern fast die Hälfte Unterstützung braucht. Aber auch bei den Volksschulen lag der Anteil zuletzt schon bei 22 Prozent. Im Vergleich zu früheren Jahren sind die Zahlen deutlich gestiegen, betonte AK-Bildungsexpertin Elke Larcher.

Vor 15 Jahren brauchten über alle Altersgruppen hinweg noch 20 Prozent Nachhilfe – seien es kostenpflichtige Kurse bei Instituten oder Studierenden, Unterstützung von Personen außerhalb der Familie oder Gratis-Angebote von NGOs. Für gut ein Zehntel der Schüler stand übrigens auch in den Sommerferien Nachhilfe am Programm, die Eltern kostete das laut Befragung im Schnitt 450 Euro.

Die Infografik zeigt den Anteil der Kinder mit Nachhilfe nach Schultyp im Jahr 2025 und die Entwicklung der Kosten pro Kind von 2020 bis 2025. Am häufigsten erhalten Kinder in der Oberstufe Gymnasium Nachhilfe mit 47 %. Die Kosten pro Kind steigen von 360 Euro im Jahr 2021 auf 800 Euro im Jahr 2025. Quelle: AK/Ifes-Befragung.

300 Euro mehr für Nachhilfe als vor fünf Jahren
Nachhilfe wird dabei laut Larcher nicht nur genommen, um eine Nachprüfung zu verhindern, Noten zu verbessern oder in der weiterführenden Wunschschule aufgenommen zu werden. Ein Drittel der Eltern gab an, dass der im Unterricht durchgenommene Stoff nicht ausreichend verstanden wurde. Zwei Drittel der Nachhilfe entfallen dabei auf das Fach Mathematik.

  Die mittleren Ausgaben der Familien für Nachhilfeangebote sind im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 50 Euro gestiegen, im Vergleich zum Jahr 2020 sogar um fast 300 Euro. Mehr als die Hälfte der Befragten sprach in der AK-Erhebung heuer von einer spürbaren bis sehr starken finanziellen Belastung.

Viertel der Eltern muss täglich mit Kindern üben
Neben den Ausgaben für Nachhilfe müssen Eltern in Österreich laut der Befragung auch vergleichsweise viel Zeit in die Schulkarriere ihrer Kinder investieren: 79 Prozent der Schülerinnen und Schüler brauchen zumindest hin und wieder Hilfe der Eltern beim Aufgabenmachen, Lernen und Üben. Knapp ein Viertel braucht täglich Unterstützung. Drei Viertel der betreffenden Eltern gaben an, dadurch zeitlich unter Druck zu stehen.

  „Wenn Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder mit viel Geld oder Stress erkaufen müssen, dann läuft etwas grundsätzlich falsch“, kommentierte die Bereichsleiterin Bildung der AK Wien, Ilkim Erdost, die aktuellen Daten. Zahlen aus Zeitverwendungsstudien aus Ländern wie Finnland, Norwegen oder den Niederlanden würden belegen, dass es auch anders geht.

  Sie forderte als Gegenmaßnahme dringend Investitionen in mehr ganztägige Schulangebote und mehr Mittel für besonders geforderte Standorte über den Chancenbonus, „damit die Bildung in den Schulen stattfinden kann und damit auch die Eltern, Schülerinnen und Schüler entlastet werden“.

Lesen Sie auch:
Der Unterricht findet in Kleingruppen statt – so soll die individuelle Förderung gestärkt ...
Krone Plus Logo
Neues Bildungskonzept
Diese Schule unterrichtet nicht nach Schulfächern
26.08.2025
Kritik vor Schulstart
System in Wien begünstigt Brennpunktschulen
27.08.2025
Sackgassenmodell
„Schule ist im Sommer nicht die Antwort“
28.08.2025

Forderung nach Reform des Mathe-Unterrichts
Expertin Larcher plädierte außerdem für eine Debatte über eine Reform des Nachhilfefachs Nummer eins, Mathematik. Man müsse sich die Lehrpläne und Unterrichtsmethoden so reformieren, dass das Fach praxisnah und anwendungsorientiert wird und die Schüler weniger Angst davor haben.

Mit Blick auf das neue Schuljahr, das am Montag in Ostösterreich und eine Woche später auch in den übrigen Bundesländern wieder losgeht, fordert die AK auch eine Entlastung bei den Schulkosten. Die Schulen sollten ein Budget bekommen, damit sie unbürokratisch Schulmaterialien für die Kinder und Jugendlichen besorgen können, so Erdost.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
196.648 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
112.034 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
84.246 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1961 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1893 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1536 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Mehr Österreich
Autobahn gesperrt
Unfall mit drei Autos legt Verkehr auf A10 lahm
Das Bollwerk in Graz
Weinende Jugendliche: Kult-Disco sperrt wieder auf
Schwerer Unfall
Arbeiter (63) stürzt vom Dach: Lebensgefahr
Eltern gefordert
800 Euro pro Kind: Nachhilfe-Kosten explodieren!
„Trottel“ und Co
So schimpfen die Österreicher im Straßenverkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf