Sieben neue Räder im Wind drehen sich ab 2027

Mit der Entwicklung dieses Windparks hat die Kelag bereits 2017 begonnen. Das Projekt hat in den acht Jahren auch die Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. „Für den Windpark Lavamünd wurden 177 Auflagen im UVP-Bescheid erteilt, die strenge Standards insbesondere im Bereich des Naturschutzes gewährleisten. Diese Entscheidung unterstreicht den hohen Anspruch an die Einhaltung ökologischer und rechtlicher Vorgaben“, erklärt Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag.