Bei Lavamünd

Sieben neue Räder im Wind drehen sich ab 2027

Kärnten
29.08.2025 10:00
Windräder drehen sich ab 2027 auch in Lavamünd: Am Windpark wird gebaut.
Windräder drehen sich ab 2027 auch in Lavamünd: Am Windpark wird gebaut.(Bild: Kelag)

Ab 2027 werden bei Lavamünd sieben neue Windräder grünen Strom für 23.000 Haushalte produzieren. Mit der Umsetzung wurde jetzt begonnen – es war eines der Projekte, das von der einjährigen Bausperre, die im Februar beschlossen wurde, nicht betroffen war.

Jetzt starten die Umsetzungsarbeiten zum Windparkprojekt in Lavamünd, wo sieben Windräder mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt für rund 79 Millionen Kilowattstunden grünen Strom im Jahr sorgen sollen – damit könnten 23.000 Haushalte versorgt werden.

Nun wird also gerodet, bestehende Wege sind anzupassen, teils neue Wege zu bauen. Im nächsten Sommer werden die Fundamente errichtet, die Windkraftanlagen aufgestellt und die Energieableitung zum Umspannwerk Koralpe wird verlegt. 2027 soll der Windpark in Betrieb genommen werden.

Das Projekt stärkt auch die Wertschöpfung: Die Kelag investiert 87 Millionen Euro.

Danny Güthlein, Kelag-Vorstand

Mit der Entwicklung dieses Windparks hat die Kelag bereits 2017 begonnen. Das Projekt hat in den acht Jahren auch die Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. „Für den Windpark Lavamünd wurden 177 Auflagen im UVP-Bescheid erteilt, die strenge Standards insbesondere im Bereich des Naturschutzes gewährleisten. Diese Entscheidung unterstreicht den hohen Anspruch an die Einhaltung ökologischer und rechtlicher Vorgaben“, erklärt Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag.

Der Bau des Windparks Lavamünd steht im Einklang mit der Vier-Parteien-Einigung zur Windkraft in Kärnten im Jänner 2025: Bereits genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Projekte können umgesetzt werden „Für eine erfolgreiche Gestaltung unserer Energiezukunft ist der Ausbau aller erneuerbaren Energiequellen unerlässlich – dazu zählen Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft, im Wärmebereich auch Biomasse“, so Kelag-Vorstand Danny Güthlein.

Kärnten

