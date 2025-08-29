Lotterie fahndet per Plakat nach Phantom-Millionär

Rekordgewinn heuer mit 40,7 Millionen Euro

Zehn Menschen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres bei Lotto Bayern zu Millionären, 64 weitere Gewinne lagen bei über 100.000 Euro. Insgesamt wurden mehr als 300 Millionen Euro ausgeschüttet, wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mitteilte. Allein in den Hauptspielarten gingen mehr als 64 Millionen Spielaufträge ein. Den höchsten Einzelgewinn erzielte ein Teilnehmer aus Oberbayern: Rund 40,7 Millionen Euro im Eurojackpot.

Knapp 256 Millionen Euro flossen im ersten Halbjahr über Lotterie- und Sportwettsteuer, Gewinnabführungen und Spielbankabgaben in den Freistaat. Das Geld soll unter anderem für Sport- und Kulturförderung sowie Denkmalpflege verwendet werden. Auch die Kommunen profitieren vom Gemeindeanteil der Spielbankabgabe.