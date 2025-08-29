Vorteilswelt
„Wem gehört Gewinn?“

Lotterie fahndet per Plakat nach Phantom-Millionär

Ausland
29.08.2025 16:37
Die Losnummer 0299095 könnte eine Person aus Bayern ein ordentliches Sümmchen Geld aufs Konto ...
Die Losnummer 0299095 könnte eine Person aus Bayern ein ordentliches Sümmchen Geld aufs Konto bringen – sofern sich der Besitzer oder die Besitzerin noch rechtzeitig meldet.(Bild: BGStock72 - stock.adobe.com)

Seit fast drei Jahren wird ein Millionär oder eine Millionärin aus dem Großraum München gesucht. Am 6. August 2022 brachte ein Spielauftrag in der Zusatzlotterie Spiel 77 exakt 1.077.777 Euro ein – doch bis heute hat sich niemand bei Lotto Bayern gemeldet. Die Frist läuft bald endgültig ab, danach verfällt der Gewinn.

Um den oder die Glückliche doch noch zu erreichen, startet Lotto Bayern nun eine Plakataktion. Unter der Überschrift „Wem gehört der Millionen-Gewinn?“ sollen die Aufrufe in sämtlichen Annahmestellen im Großraum München hängen. Der rote Pfeil verweist dabei auf die entscheidenden Informationen: Losnummer 0299095 und die Abgabestelle im Großraum München.

Glückspilz hat nicht mehr lange Zeit
„Wir wünschen uns natürlich immer, dass die Gewinne dahin kommen, wo sie hingehören – nämlich zu den Gewinnerinnen und Gewinnern“, sagte die Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Carolin Kerschbaumer.

Laut Vorschrift muss der Gewinn innerhalb von drei Jahren eingefordert werden – sonst verfällt das Geld. Der letzte Tag, an dem der Anspruch noch geltend gemacht werden kann, ist der 31. Dezember 2025.

Rekordgewinn heuer mit 40,7 Millionen Euro
Zehn Menschen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres bei Lotto Bayern zu Millionären, 64 weitere Gewinne lagen bei über 100.000 Euro. Insgesamt wurden mehr als 300 Millionen Euro ausgeschüttet, wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mitteilte. Allein in den Hauptspielarten gingen mehr als 64 Millionen Spielaufträge ein. Den höchsten Einzelgewinn erzielte ein Teilnehmer aus Oberbayern: Rund 40,7 Millionen Euro im Eurojackpot.

Knapp 256 Millionen Euro flossen im ersten Halbjahr über Lotterie- und Sportwettsteuer, Gewinnabführungen und Spielbankabgaben in den Freistaat. Das Geld soll unter anderem für Sport- und Kulturförderung sowie Denkmalpflege verwendet werden. Auch die Kommunen profitieren vom Gemeindeanteil der Spielbankabgabe.

