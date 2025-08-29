Monsignore Emmanuel: Beliebter Priester wird 70

Man kennt ihn in kurzen Lederhosen und in luftiger Soutane; er genießt es, wenn Menschen zusammenkommen; Kärntner schätzen ihn: den früheren Militärdekan Emmanuel Longin.
Tausende junge Männer hat Remo Leonhard Longin in der Soldatenkirche der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt gefirmt, war er doch 32 Jahre lang als Pfarrer und später als Dekan Militärseelsorger. Longin ist den Soldaten auch auf den Golan, nach Zypern, Kuwait, Bosnien, in den Kosovo und in den Libanon gefolgt. „Gerade im Kriseneinsatz sind die Soldaten offen für Fragen des Lebens“, sagte der beliebte Priester einmal im „Krone“-Gespräch.
Am Sonntag feiert der am 31. August 1955 in Villach geborene Remo Leonhard Longin seinen 70. Geburtstag. Er besuchte Gymnasien in Lienz und Klagenfurt, studierte in Salzburg Theologie, Anglistik, Amerikanistik sowie Religionspädagogik und trat 1974 in den Benediktinerorden in Seckau ein, wo er sechs Jahre später zum Priester geweiht wurde und am Abteigymnasium Lehrer und Erzieher war. 1992 wechselte Longin vom Kloster als Diözesanpriester nach Kärnten.
Seinen Ordensnamen nahm er aber mit: Als Emmanuel ist er heute noch bekannt. Neben der Militärpfarre stand der Hütesammler und Rilke-Fan auch der Pfarre in Karnburg vor. 2003 verbrachte er ein Jahr bei den UNO-Truppen in Syrien, danach sechs Monate an der Benediktinerhochschule San Anselmo in Rom. Militärbischof Christian Werner ernannte Longin zum Bischöflichen Konsistorialrat. Emmanuel trägt den Titel Monsignore und wurde mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes geehrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.