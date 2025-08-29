Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer bei den Menschen

Monsignore Emmanuel: Beliebter Priester wird 70

Kärnten
29.08.2025 14:00
Emmanuel Remo Longin (2vl) in Soutane bei einer Motorradsegnung.
Emmanuel Remo Longin (2vl) in Soutane bei einer Motorradsegnung.(Bild: Marcel Tratnik)

Man kennt ihn in kurzen Lederhosen und in luftiger Soutane; er genießt es, wenn Menschen zusammenkommen; Kärntner schätzen ihn: den früheren Militärdekan Emmanuel Longin.

0 Kommentare

Tausende junge Männer hat Remo Leonhard Longin in der Soldatenkirche der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt gefirmt, war er doch 32 Jahre lang als Pfarrer und später als Dekan Militärseelsorger. Longin ist den Soldaten auch auf den Golan, nach Zypern, Kuwait, Bosnien, in den Kosovo und in den Libanon gefolgt. „Gerade im Kriseneinsatz sind die Soldaten offen für Fragen des Lebens“, sagte der beliebte Priester einmal im „Krone“-Gespräch.

Emmanuel Remo Longin ist ein beliebter Priester – und feiert nun!
Emmanuel Remo Longin ist ein beliebter Priester – und feiert nun!(Bild: Pressestelle der Diözese Gurk)
Auch mit Lederhose, Priesterstola und Hund versah Longin seinen Dienst.
Auch mit Lederhose, Priesterstola und Hund versah Longin seinen Dienst.(Bild: Kreuzer Klaus)

Am Sonntag feiert der am 31. August 1955 in Villach geborene Remo Leonhard Longin seinen 70. Geburtstag. Er besuchte Gymnasien in Lienz und Klagenfurt, studierte in Salzburg Theologie, Anglistik, Amerikanistik sowie Religionspädagogik und trat 1974 in den Benediktinerorden in Seckau ein, wo er sechs Jahre später zum Priester geweiht wurde und am Abteigymnasium Lehrer und Erzieher war. 1992 wechselte Longin vom Kloster als Diözesanpriester nach Kärnten.

Seinen Ordensnamen nahm er aber mit: Als Emmanuel ist er heute noch bekannt. Neben der Militärpfarre stand der Hütesammler und Rilke-Fan auch der Pfarre in Karnburg vor. 2003 verbrachte er ein Jahr bei den UNO-Truppen in Syrien, danach sechs Monate an der Benediktinerhochschule San Anselmo in Rom. Militärbischof Christian Werner ernannte Longin zum Bischöflichen Konsistorialrat. Emmanuel trägt den Titel Monsignore und wurde mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes geehrt.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.653 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
114.266 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
85.331 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1972 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1895 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
1844 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Mehr Kärnten
120 Fotos & Videos
Ex-FPÖ-Funktionär: Urteil wegen Missbrauchsbildern
Immer bei den Menschen
Monsignore Emmanuel: Beliebter Priester wird 70
Roy Black & Uschi Glas
Filmauto vom Wörthersee sucht neuen Besitzer
Bei Lavamünd
Sieben neue Räder im Wind drehen sich ab 2027
ÖFB-Vertrag läuft aus
Klagenfurts Stadionchef kämpft um das Pokal-Finale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf