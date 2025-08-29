Monsignore Emmanuel: Beliebter Priester wird 70

Seinen Ordensnamen nahm er aber mit: Als Emmanuel ist er heute noch bekannt. Neben der Militärpfarre stand der Hütesammler und Rilke-Fan auch der Pfarre in Karnburg vor. 2003 verbrachte er ein Jahr bei den UNO-Truppen in Syrien, danach sechs Monate an der Benediktinerhochschule San Anselmo in Rom. Militärbischof Christian Werner ernannte Longin zum Bischöflichen Konsistorialrat. Emmanuel trägt den Titel Monsignore und wurde mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes geehrt.