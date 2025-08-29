Vorteilswelt
Roy Black & Uschi Glas

Filmauto vom Wörthersee sucht neuen Besitzer

Kärnten
29.08.2025 12:00
Roy Black und Uschi Glas tourten für „Hilfe, ich liebe Zwillinge!“ im Siata um den See.
Roy Black und Uschi Glas tourten für „Hilfe, ich liebe Zwillinge!" im Siata um den See.

1969 brauste noch Roy Black im legendären Siata Spring mit Uschi Glas für den Film „Hilfe, ich liebe Zwillinge!“ um den Wörthersee. Nun ist das Stück Nostalgie wiederzuhaben. 

0 Kommentare

Vor acht Jahren erwarb der ehemalige Kärntner AKV-Boss Arno Ruckhofer den legendären Siata Spring, der durch die Lisa-Film-Komödie „Hilfe, ich liebe Zwillinge!“ populär wurde. Neben Roy Black und Uschi Glas bewunderten damals auch die deutschen Filmgrößen Georg Thomalla, Eddi Arent und Angelika Ott den gelben Flitzer. Sie alle spielten im Filmklassiker aus dem Jahr 1969 nämlich mit.

Erinnerungen an den legendären Siata Spring
Beim großen 50-Jahr-Jubiläum des Wörthersee-Kultfilms 2019 im Wulfenia-Kino reisten sogar Uschi Glas und viele weitere Stars an, um nicht nur den Film in geselliger Kult-Runde mit Otto Retzer und Co. zu genießen, sondern auch nochmals im Film-Auto Platz zu nehmen. „Da werden Erinnerungen wach“, schwärmte Uschi Glas damals bei ihrem Kärnten-Besuch und ließ es sich nicht nehmen, das Film-Auto zu signieren.

Ein besonderer Höhepunkt
Das freute vor allem Auto-Besitzer Arno Ruckhofer: „Ich war mit dem Siata Spring bei einigen Fahrzeug-Treffen, auch für eine Wörthersee-Doku mit Otto Retzer und Uschi Glas stand der Roadster nochmals vor der Kamera. Dass Uschi Glas ihn beim Film-Jubiläum signiert hat, war mein persönliches Highlight.“

Arno Ruckhofer mit Uschi Glas und Otto Retzer vor dem Schlosshotel Velden, wo der Siata Spring ...
Arno Ruckhofer mit Uschi Glas und Otto Retzer vor dem Schlosshotel Velden, wo der Siata Spring nochmals für eine Doku zum Einsatz kam.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)
(Bild: Lisa Film)

Nun möchte der Oldtimer-Rallye-Experte den Kult-Flitzer aber abgeben: „Das Auto soll wieder mehr genutzt und in Szene gesetzt werden. Das schaffe ich heute leider nicht mehr.“

Interessenten können sich unter 0676/8655 22282 melden. 

Porträt von Alex Schwab
Alex Schwab
