Filmauto vom Wörthersee sucht neuen Besitzer

Erinnerungen an den legendären Siata Spring

Beim großen 50-Jahr-Jubiläum des Wörthersee-Kultfilms 2019 im Wulfenia-Kino reisten sogar Uschi Glas und viele weitere Stars an, um nicht nur den Film in geselliger Kult-Runde mit Otto Retzer und Co. zu genießen, sondern auch nochmals im Film-Auto Platz zu nehmen. „Da werden Erinnerungen wach“, schwärmte Uschi Glas damals bei ihrem Kärnten-Besuch und ließ es sich nicht nehmen, das Film-Auto zu signieren.