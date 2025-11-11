ÖSV-Abfahrerin fiebert ihrem Renncomeback entgegen

Im April 2023 bestritt die Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer ihr bislang letztes Skirennen. Vor 24 Monaten verletzte sich die Speedspezialistin beim Training in Colorado so schwer, dass sie seither kein einziges Rennen mehr bestreiten konnte. Nun sieht die inzwischen 27-Jährige aber endlich Licht am Ende des Tunnels.