„Dieser Verein hat im Fußball nichts verloren!“

„Ich war nur einmal in Stripfing“

Ein Packerl mit Schulden – und einer „Insolvenzschleife“ drum! „Uns wurde ja immer versichert, dass alles passt.“ In Stripfing passte am Ende gefühlt gar nichts mehr. Kerschbaumer: „Die Trainings fanden bei der Austria statt, die Heimspiele am FAC-Platz. Dar war schon eigenartig und mühsam.“ Die eigene Anlage blieb indes eine Baustelle. Wobei eh nicht viel gemacht wurde. Schaufel und Zement-Maschine dienten eher als Zierde. „Ich war ehrlich gesagt nur einmal dort. Wir hatten im Sommer einen Test gegen die Viktoria. Da war mir schon klar, dass da nichts Nachhaltiges entstehen wird.“