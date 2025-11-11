„Meine Hühner legen die Eier jetzt im Innendienst“

Ein idyllischer Platz in der Siedlung Archenwald oberhalb von Weer im Bezirk Schwaz. Hier hält Sabine Kluckner seit fünf Jahren ihre Hühnerschar. Das Freigehege ist derzeit aber tabu. „Die zehn Hühner sind jetzt im früheren Hasenstall, der eine bessere Überdachung hat. Ein Kontakt mit Wildvögeln ist hier nicht möglich“, betont die Unterländerin.