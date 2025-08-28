Holzleitner: Islamismus bei Gewaltschutz mitdenken

Es sei dabei letztlich egal, wer beispielsweise infrage stelle, „dass Frauen arbeiten gehen dürfen“. Das Problem seien grundsätzlich Männer, die über Frauen hinweg Entscheidungen treffen würden. Frauen hätten stets auch das Recht, sich etwa am Arbeitsplatz, im Gesundheitswesen oder auch im digitalen Raum „frei und vor allem auch ganz ohne Gewalt bewegen zu können“. Der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen setze genau da an, er solle Ende des Jahres vorgelegt werden.