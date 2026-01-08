Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Omas gegen Rechts

Erster feministischer Perchtenlauf in Graz

Steiermark
08.01.2026 16:10
Protest gegen Rassismus und Sexismus: Omas gegen Rechts
Protest gegen Rassismus und Sexismus: Omas gegen Rechts(Bild: Zoe Ebner)

Kein Kinderschrecken, keine Schläge, keine Böllerei: Die Omas gegen Rechts und Künstlerin Christine Teichmann laden am 16. Jänner in der Grazer Innenstadt zum feministischen Perchtenlauf. Auch an der Politik will man Kritik üben. 

0 Kommentare

„Wir treiben die Unmenschlichkeit aus“: So lautet das Motto des „feministischen Perchtenlaufs“, den die Initiative Omas gegen Rechts am nächsten Freitag, den 16. Jänner, in Graz veranstaltet. „Es gibt eine Sinnentleerung der Volkskultur“, sagt die Künstlerin Christine Teichmann, die die Aktion leitet. „Der heidnische Brauch des Winteraustreibens hat durch den Klimawandel an Bedeutung verloren. Deswegen wollen wir Rassismus, Frauenfeindlichkeit und rechte Hetze austreiben.“ 

Mit eigens gefertigten Kostümen für Schön- und Schirchperchten will man sich die Tradition wieder zu eigen machen. Im Zentrum steht die Sagenfigur Frau Perchta. „Es ist also eigentlich eine weibliche Tradition. Man kennt sie auch als Frau Holle, die für den Winter verantwortlich ist, belohnt und straft.“ Dass Krampus- und Perchtenläufe vor Weihnachten oft gleichgesetzt werden, sei ein „Blödsinn“. Die Omas gegen Rechts kritisieren auch die Gewalt: „Das Frauenschlagen, sie durch die Gegend jagen, das Böllern, die Enthemmung durch den Alkohol – das verurteilen wir“, sagt Teichmann. 

Der feministische Perchtenlauf wird von den Omas gegen Rechts organisiert
Der feministische Perchtenlauf wird von den Omas gegen Rechts organisiert(Bild: HM)

Kritik an den Mächtigen mit „aufmümpfigen G‘stanzln“
Fürchten muss sich dafür die Politik. „Gerade bei jenen Bräuchen, bei denen es in Richtung Fastnacht geht, geht es auch um eine Kritik an den Mächtigen“, sagt Teichmann. Mit der Habergoaß ziehen die Omas (und Freundinnen) vom Hauptplatz zum Landhaus, dann weiter zur Stadtpfarrkirche und zur Polizeistation in der Schmiedgasse, bevor es wieder zum Hauptplatz geht. An den Stationen singen sie „aufmümpfige“ G‘stanzln. Start ist um 16 Uhr. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
124.130 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.947 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.811 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf