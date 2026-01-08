Erster feministischer Perchtenlauf in Graz

Mit eigens gefertigten Kostümen für Schön- und Schirchperchten will man sich die Tradition wieder zu eigen machen. Im Zentrum steht die Sagenfigur Frau Perchta. „Es ist also eigentlich eine weibliche Tradition. Man kennt sie auch als Frau Holle, die für den Winter verantwortlich ist, belohnt und straft.“ Dass Krampus- und Perchtenläufe vor Weihnachten oft gleichgesetzt werden, sei ein „Blödsinn“. Die Omas gegen Rechts kritisieren auch die Gewalt: „Das Frauenschlagen, sie durch die Gegend jagen, das Böllern, die Enthemmung durch den Alkohol – das verurteilen wir“, sagt Teichmann.