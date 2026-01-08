Aaron Gruen: „Im Training schneller als je zuvor!“

Aaron Gruen bestreitet an diesem Sonntag in Houston seinen ersten wichtigen Testlauf vor dem Vienna City Marathon am 19. April. Der 26-Jährige dürfte dabei in einem Weltklassefeld des Halbmarathons in Houston seine persönliche Bestzeit von zweimal erzielten 1:04:35 deutlich verbessern.
Die Form stimmt: „Das Training lief in den letzten Wochen sehr gut. Die Einheiten waren schneller als je zuvor und haben sich gleichzeitig kontrollierter und „leichter“ angefühlt – ein sehr positives Zeichen.“
Österreichs Marathon-Rekordler, der in Harvard Medizin studiert, zu seinen Zielen für Houston: „Mein Fokus liegt darauf, mein eigenes Rennen zu laufen und dann zu sehen, wie sich der Tag entwickelt. Klar ist aber, dass es in jedem Fall eine neue persönliche Bestzeit werden soll.“ Offiziell lautet diese 1:04:35, eine Zeit, die er 2024 in Tempe (14. Jänner) und bei seinem ersten Rennen als Österreicher in Hamburg (30. Juni) gelaufen ist. Zweimal war Aaron Gruen sogar noch schneller, allerdings in Rennen, die nicht von der World Athletics anerkannt wurden – im Vorjahr auf einem Downhill-Kurs in Mesa mit 1:02:47 und in Cambridge (USA) mit 1:03:11.
Keine Rekord-Spekulation
Gruen fühlt sich so gut in Form, dass er auch „deutlich schneller“ als bei dem Downhill-Kurs von Mesa (21 m Gefälle) laufen kann. Das klingt gut. Da darf man gespannt sein, wie weit er in der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste im Halbmarathon (in der er derzeit 19. ist) am Sonntag nach vorne kommt. Angeführt wird diese von Günther Weidlinger mit 1:01:42 (Udine 2007) vor Anfreas Vojta mit 1:02:32 (Wien 2023) und Timon Theuer mit 1:02:33 (Barcelona 2020). Über eine mögliche Verbesserung des ÖLV-Rekords will Aaron Gruen aber „bewusst keine Aussage“ machen. Ohnehin scheint diese Bestmarke von Weidlinger noch viel zu weit entfernt …
Aaron Gruen: „Das Elitefeld ist wirklich stark und macht Lust auf das Rennen!“ Zwölf Läufer weisen Bestzeiten unter 61:00 Minuten auf, davon drei mit Rekorden unter einer Stunde: Vincent Ngetich (Ken/59:09) der legendäre Galen Rupp (USA/59:47) und Hillary Bor (USA/59:55). In dem Klassefeld ist am Sonntag auch der Streckenrekord des Äthiopiers Addisu Gobena (59:17/2025) in Gefahr. Zumal die äußeren Bedingungen, wie Aaron Gruen glaubt, am Sonntag sehr gut sein werden. „Die Wetterprognose stimmt optimistisch: aktuell etwa 8° C zum Start, dazu wenig Wind – bessere Bedingungen kann man sich kaum wünschen.“
Im März noch ein Halbmarathon
Vor seinem erstmaligen Start beim Vienna City Marathon läuft Aaron Gruen auch noch das „Project 13.1“, den Halbmarathon am 21. März in Rockland Lake State (New York). Damit kehrt er wieder auf jene Strecke zurück, auf der im Vorjahr seinen Marathon-Rekord in 2:09:53 aufgestellt hatte. Da schließt sich der Kreis.
Olaf Brockmann
