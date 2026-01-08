Aaron Gruen: „Im Training schneller als je zuvor!“

Österreichs Marathon-Rekordler, der in Harvard Medizin studiert, zu seinen Zielen für Houston: „Mein Fokus liegt darauf, mein eigenes Rennen zu laufen und dann zu sehen, wie sich der Tag entwickelt. Klar ist aber, dass es in jedem Fall eine neue persönliche Bestzeit werden soll.“ Offiziell lautet diese 1:04:35, eine Zeit, die er 2024 in Tempe (14. Jänner) und bei seinem ersten Rennen als Österreicher in Hamburg (30. Juni) gelaufen ist. Zweimal war Aaron Gruen sogar noch schneller, allerdings in Rennen, die nicht von der World Athletics anerkannt wurden – im Vorjahr auf einem Downhill-Kurs in Mesa mit 1:02:47 und in Cambridge (USA) mit 1:03:11.