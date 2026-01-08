Gandler 25. bei Comeback, Herren kassieren Debakel

In den wegen schlechter Wettervorhersagen auf Donnerstag vorverlegten Biathlon-Weltcup-Sprintrennen haben Österreichs Akteure großteils enttäuscht.
Bei den Frauen fehlte allerdings die zuletzt angeschlagene Lisa Hauser, Anna Gandler feierte nach einer zuvor erlittenen Erkrankung ihr Comeback und wurde als beste ÖSV-Skijägerin 25. Die ÖSV-Männer erlitten ein Debakel, denn keiner der vier Athleten erreichte die Top 60, womit in der Verfolgung am Samstag Rot-weiß-rot fehlt.
Fabian Müllauer verpasste die Qualifikation dafür nach drei Fehlschüssen als 65. um knapp fünf Sekunden, Routinier Simon Eder wurde nach einem Fehlschuss 73. Den Sieg holte der Italiener Tommaso Giacomel nach dem plötzlichen Tod seines Freundes Sivert Bakken am Tag vor Weihnachten.
Emotionale Geste im Ziel
Beim Überqueren der Ziellinie reckte er in Erinnerung an den Norweger den rechten Arm mit dem Trauerflor in Richtung Himmel. Giacomel gewann 13,2 Sekunden vor dem Deutschen Philipp Nawrath und widmete Bakken den Sieg. Dritter wurde der Norweger Johannes Dale-Skjevdal (+25,2 Sekunden), den Giacomel im Zielraum umarmte.
„Ich habe sehr gemischte Gefühle, aber ich glaube, Sivert wäre wirklich stolz auf mich heute“, meinte ein emotionaler Giacomel. Bei den Frauen gewann die fehlerfreie Schwedin Elvira Öberg 21,1 Sekunden vor der Finnin Suvi Minkkinen. Neben Gandler klassierten sich die vier weiteren ÖSV-Athletinnen ab Platz 55.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.