Positive Signale rund um das Zeppezauerhaus

Schützen heben Gewehre für Kirchen-Renovierung
In Zederhaus
Gute Nachrichten gibt es vom Untersberg in Salzburg! Wie berichtet will die Gemeinde Grödig das Zeppezauerhaus pachten und weiter verpachten. Dem ist man jetzt einen Schritt näher gekommen.
Ziel ist es, den Betrieb längerfristig weiterzuführen. Der Alpenverein will die beliebte Hütte ab dem nächsten Jahr schließen. Bedenken gibt es aber, ob diese Lösung steuerliche Nachteile für den Verein hätte. „Ich habe die mündliche Zusage vom Finanzamt, dass es keine Nachteile gibt“, sagt Bürgermeister Herbert Schober.
Der Ortschef hat bereits Kontakt mit dem Alpenverein aufgenommen. Die schriftliche Bestätigung der Finanz wird kommende Woche erwartet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.