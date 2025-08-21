Positive Signale rund um das Zeppezauerhaus

Ziel ist es, den Betrieb längerfristig weiterzuführen. Der Alpenverein will die beliebte Hütte ab dem nächsten Jahr schließen. Bedenken gibt es aber, ob diese Lösung steuerliche Nachteile für den Verein hätte. „Ich habe die mündliche Zusage vom Finanzamt, dass es keine Nachteile gibt“, sagt Bürgermeister Herbert Schober.