Als Kinder beteten, schrie jemand: „Alle runter!“

Schütze war ehemaliger Schüler

Doch wer war der Täter – oder die Täterin? Der 23-jährige Robin Westman hatte die Schule besucht, an der er später ein entsetzliches Blutbad anrichtete. Seine Mutter ist eine pensionierte Angestellte der Schule. Westman identifizierte sich selbst als Frau bzw. als non-binär (wie ein später aufgetauchtes Tagebuch nahelegt) und hatte vor einigen Jahren eine Änderung des Namens von Robert auf Robin eintragen lassen.