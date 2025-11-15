Schock für 80-Jährige: Überschlag auf der Autobahn

Auto von Seniorin landete am Dach

Und dann passierte es: „Aus noch ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision, wodurch die 80-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verlor“, schildern die Ermittler. Der Wagen der Seniorin überschlug sich daraufhin und kam letztlich – entgegen der Fahrtrichtung – auf dem Dach liegend zum Stillstand.