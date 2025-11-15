Schock für 80-Jährige: Überschlag auf der Autobahn

Spektakulärer Unfall am späten Freitagabend auf der A12 Inntalautobahn bei Hall in Tirol: Nach einer Kollision verlor eine 80-jährige Lenkerin die Kontrolle über ihren Pkw, woraufhin sich dieser überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Seniorin sowie die drei Insassen des zweitbeteiligten Fahrzeuges erlitten Verletzungen.
Kurz vor 22.30 Uhr ereignete sich der fatale Unfall. Die 80-jährige Frau war laut Polizei mit ihrem Pkw auf der A12 von Innsbruck kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als bei Hall-Mitte ein Mann (18) mit seinem Wagen auf die Autobahn auffuhr und sich vor dem Fahrzeug der Seniorin einordnete.
Aus noch ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision.
Ermittler von der Polizei
Auto von Seniorin landete am Dach
Und dann passierte es: „Aus noch ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision, wodurch die 80-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verlor“, schildern die Ermittler. Der Wagen der Seniorin überschlug sich daraufhin und kam letztlich – entgegen der Fahrtrichtung – auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Vier Verletzte ins Krankenhaus gebracht
Sowohl die 80-Jährige als auch der jüngere Lenker und dessen beiden Mitfahrer erlitten durch den Unfall Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.
Autobahn 40 Minuten komplett gesperrt
Aufgrund des Unfalls kam es auf der A12 in diesem Bereich zu einer 40-minütigen Totalsperre. Im Anschluss wurde der Verkehr noch eine halbe Stunde lang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
