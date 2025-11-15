Schicker: Krisenklub will Salzburg „reingrätschen“

Sportlich läuft es für Sportchef Andreas Schicker beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim derzeit wie am Schnürchen – wegen klubinterner Querelen soll er sich aber einen Wechsel zu Red Bull Salzburg gut vorstellen können. Jetzt ist offenbar ein anderer Klub gewillt, den „Bullen“ einen Strich durch die Rechnung zu machen und sich den begehrten Funktionär zu schnappen.
Wie das Sportmagazin „kicker“ am Samstag online vermeldete, hat Krisenklub Wolfsburg bereits Kontakt zu Schicker aufgenommen, in den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche folgen.
Wolfsburg in der Krise
Die „Wölfe“, die in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen und vor Kurzem sowohl Trainer als auch Sportdirektor feuerten, suchen händeringend nach einer neuen sportlichen Führung. Wolfsburgs Aufsichtsrat Hans Dieter Pötsch ist ein österreichischer Automobilmanager und hat laut „kicker“ enge Verbindungen zu Schickers Ex-Klub Sturm Graz – kein Wunder also, dass der 39-Jährige ganz oben auf der Wunschliste der Wolfsburger steht.
Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall spannend: Bleibt Schicker trotz Mega-Chaos bei der TSG Hoffenheim oder sucht er eine neue Aufgabe? An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.