Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sportchef begehrt

Schicker: Krisenklub will Salzburg „reingrätschen“

Fußball International
15.11.2025 13:43
Heiß begehrt: Andreas Schicker.
Heiß begehrt: Andreas Schicker.(Bild: APA/dpa/Uwe Anspach)

Sportlich läuft es für Sportchef Andreas Schicker beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim derzeit wie am Schnürchen – wegen klubinterner Querelen soll er sich aber einen Wechsel zu Red Bull Salzburg gut vorstellen können. Jetzt ist offenbar ein anderer Klub gewillt, den „Bullen“ einen Strich durch die Rechnung zu machen und sich den begehrten Funktionär zu schnappen.

0 Kommentare

Wie das Sportmagazin „kicker“ am Samstag online vermeldete, hat Krisenklub Wolfsburg bereits Kontakt zu Schicker aufgenommen, in den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche folgen.

Lesen Sie auch:
Unruhige Zeiten für Christian Ilzer (links) und Andreas Schicker. 
Chaos bei Ilzer-Klub
Schicker mittendrin: Anzeige, Anwälte und Hopp-Wut
14.11.2025
Chaos bei Ilzer-Klub
Bosse-Beben fix! Vorerst neue Aufgabe für Schicker
05.11.2025
Chaos in Hoffenheim
Salzburgs Chancen im Kampf um Schicker steigen
03.11.2025

Wolfsburg in der Krise
Die „Wölfe“, die in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen und vor Kurzem sowohl Trainer als auch Sportdirektor feuerten, suchen händeringend nach einer neuen sportlichen Führung. Wolfsburgs Aufsichtsrat Hans Dieter Pötsch ist ein österreichischer Automobilmanager und hat laut „kicker“ enge Verbindungen zu Schickers Ex-Klub Sturm Graz – kein Wunder also, dass der 39-Jährige ganz oben auf der Wunschliste der Wolfsburger steht.

Bekommt Wolfsburgs Patrick Wimmer (r.) bald einen Landsmann als Vorgesetzten?
Bekommt Wolfsburgs Patrick Wimmer (r.) bald einen Landsmann als Vorgesetzten?(Bild: GEPA)

Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall spannend: Bleibt Schicker trotz Mega-Chaos bei der TSG Hoffenheim oder sucht er eine neue Aufgabe? An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Salzburg
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.426 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
84.257 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.915 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
651 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
Sportchef begehrt
Schicker: Krisenklub will Salzburg „reingrätschen“
Krone Plus Logo
Experte Johnny Ertl:
„In Bosnien herrscht gerade keine gute Stimmung“
Bereit für WM-Party
So einen Fan-Ansturm gab‘s zuletzt vor zehn Jahren
„Das Mindeste, ...“
Portugals Presse: „Cristiano sollte sich schämen“
„Katastrophenkick“
DFB-Fans verärgert: „Alles, aber nicht WM-reif“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf