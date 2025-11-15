Schicker: Krisenklub will Salzburg „reingrätschen“

Wolfsburg in der Krise

Die „Wölfe“, die in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen und vor Kurzem sowohl Trainer als auch Sportdirektor feuerten, suchen händeringend nach einer neuen sportlichen Führung. Wolfsburgs Aufsichtsrat Hans Dieter Pötsch ist ein österreichischer Automobilmanager und hat laut „kicker“ enge Verbindungen zu Schickers Ex-Klub Sturm Graz – kein Wunder also, dass der 39-Jährige ganz oben auf der Wunschliste der Wolfsburger steht.