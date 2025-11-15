„Purer Rassismus!“
US-Polizisten wollten Ureinwohnerin abschieben
Leticia Jacobos wurde in Iowa kürzlich ohne gültigen Führerschein gestoppt und zur nächsten Polizeiwache gebracht. Trotz der Ankündigung, sie nach Aufnahme der Personalien wieder freizulassen, übergaben Beamte sie an die Einwanderungsbehörde ICE. Die 24-Jährige sollte abgeschoben werden, obwohl sie Mitglied der „Salt River Pima-Maricopa Indian“-Gemeinde ist.
Jacobos hatte mit ihrer Mutter Ericka Burns in Iowa ihre Tante Maria Nunez besucht, als sie in eine Verkehrskontrolle geriet. Als die Mutter bei der Polizei erschien, erfuhr sie zu ihrem Schrecken, dass die Cops Leticia auf Anweisung der Immigration and Customs Behörde (ICE) ins Polk Country Gefängnis gebracht haben – um zeitnah abgeschoben zu werden.
Laut Nunez im „Des Moines Register“ fielen die Proteste von Jacobos, sie sei in den USA geboren, auf taube Ohren.
„Wohin wollt ihr eine amerikanische Ureinwohnerin abschieben?“
„Meine Schwester hat sie angebrüllt“, berichtet Nunez. „Wohin wollt ihr eine amerikanische Ureinwohnerin abschieben? Wir haben Beweise für ihre Identität!“ Doch als Antwort erhielt sie nur ein Schulterzucken. „Das ist nicht unser Problem. Wir haben sie für ICE in Gewahrsam und die werden sie heute Abend abholen und deportieren!“
Protest verhinderte Abschiebung
Die Abschiebung konnte in letzter Sekunde nur dank eines offiziellen Protests der „Salt River Pima Maricopa Indian“-Gemeinde vor Politikern in Arizona verhindert werden.
Das ist für mich eindeutig ein Fall von rassistischer Diskriminierung.
Maria Nunez
Mark Chance, Sprecher des Polk County Sheriff’s Office, gibt zu, dass ein „administrativer Fehler“ begangen wurde und Jacobos umgehend freikommt. Ihre Tante Maria Nunez erhebt schwere Vorwürfe gegen die Beamten in Iowa.
„Das ist für mich eindeutig ein Fall von rassistischer Diskriminierung. Die Cops wussten genau, dass Leticia keine illegale Einwanderin sein konnte, weil sie alle Informationen aus ihrer Verhaftungsakte hatten.“
