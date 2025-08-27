Vorteilswelt
Austria in Königsliga

Rekord bei Premiere! „Lange darauf hingearbeitet“

Frauenfußball
27.08.2025 12:30
Austria-Kapitänin Wenninger folgt St. Pölten in die Königsliga.
Austria-Kapitänin Wenninger folgt St. Pölten in die Königsliga.(Bild: GEPA)

Vor St. Pölten starten am Mittwoch bereits Austrias Frauen in die Champions League. Beim Quali-Heimturnier geht’s vor der Klub-Rekordkulisse gegen Glasgow City los. Kapitänin Carina Wenninger, selbst mit viel Erfahrung in der Königsliga, und Co. brennen auf die internationale Bühne.

Premiere! Ein historischer Tag für die Austria-Girls – erstmals greifen die Veilchen, davor mit Landhaus am Ball, als eigene Frauen-Abteilung in der Champions League an. Alle brennen auf den Start des Miniturniers der zweiten Qualirunde am Mittwoch (19 Uhr, ab 18.50 live auf krone.tv) gegen Glasgow City, dem schottischen Vizemeister. Bei einem Sieg geht‘s am Samstag gegen den FC Minsk, bei einer Niederlage – das gilt für beide Spiele – im neuen Women’s Europa Cup weiter.

