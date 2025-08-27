Rekord bei Premiere! „Lange darauf hingearbeitet“

Premiere! Ein historischer Tag für die Austria-Girls – erstmals greifen die Veilchen, davor mit Landhaus am Ball, als eigene Frauen-Abteilung in der Champions League an. Alle brennen auf den Start des Miniturniers der zweiten Qualirunde am Mittwoch (19 Uhr, ab 18.50 live auf krone.tv) gegen Glasgow City, dem schottischen Vizemeister. Bei einem Sieg geht‘s am Samstag gegen den FC Minsk, bei einer Niederlage – das gilt für beide Spiele – im neuen Women’s Europa Cup weiter.