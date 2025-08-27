„Bauernliga“: Wurden „Arnie“-Kollegen verprügelt?

Nach dem 1:1 im Play-off-Rückspiel der Belgrader am Dienstag beim zypriotischen Meister Paphos FC herrscht große Aufregung bei Marko Arnautovic und Co.: Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic beschwerte sich, dass zwei seiner Spieler geschlagen worden waren und sprach von einem „Niveau wie in einer Bauernliga“.
„Während des gesamten Spiels gab es Schlägereien, Probleme auf der Tribüne, zwei unserer Spieler wurden verprügelt“, sagte Milojevic.
Nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation mit Roter Stern Belgrad soll auch Marko Arnautovic nach Schlusspfiff in einen Kabinen-Tumult involviert gewesen sein. Das berichteten serbische Medien. In den Katakomben des Stadions in Limassol war er in Diskussionen verwickelt, wie auf Videobildern des Portals „Telegraf“ zu sehen ist.
Erneut glücklos
Zuvor hatte der 36-Jährige in der 56. Minute nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert, der Rekordteamspieler konnte aber wie in den bisherigen zwei Kurzeinsätzen für Roter Stern keine entscheidenden Akzente liefern. Der serbische Meister kassierte in der 89. Minute durch ein Traumtor den Ausgleich zum 1:1 und muss nach dem Hinspiel-1:2 in die Europa-League-Ligaphase.
