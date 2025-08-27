„Bauernliga“: Wurden „Arnie“-Kollegen verprügelt?

Erneut glücklos

Zuvor hatte der 36-Jährige in der 56. Minute nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert, der Rekordteamspieler konnte aber wie in den bisherigen zwei Kurzeinsätzen für Roter Stern keine entscheidenden Akzente liefern. Der serbische Meister kassierte in der 89. Minute durch ein Traumtor den Ausgleich zum 1:1 und muss nach dem Hinspiel-1:2 in die Europa-League-Ligaphase.