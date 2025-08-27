Vorteilswelt
Aufreger nach CL-Match

„Bauernliga“: Wurden „Arnie“-Kollegen verprügelt?

Fußball International
27.08.2025 13:18
Marko Arnautovic (2. von li.) scheitert mit Roter Stern Belgrad im Champions-League-Play-off.
Marko Arnautovic (2. von li.) scheitert mit Roter Stern Belgrad im Champions-League-Play-off.(Bild: EPA/CHARA SAVVIDES)

Nach dem 1:1 im Play-off-Rückspiel der Belgrader am Dienstag beim zypriotischen Meister Paphos FC herrscht große Aufregung bei Marko Arnautovic und Co.: Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic beschwerte sich, dass zwei seiner Spieler geschlagen worden waren und sprach von einem „Niveau wie in einer Bauernliga“.

„Während des gesamten Spiels gab es Schlägereien, Probleme auf der Tribüne, zwei unserer Spieler wurden verprügelt“, sagte Milojevic.

Vladan Milojevic war stinksauer.
Vladan Milojevic war stinksauer.(Bild: EPA/CHARA SAVVIDOU)

Nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation mit Roter Stern Belgrad soll auch Marko Arnautovic nach Schlusspfiff in einen Kabinen-Tumult involviert gewesen sein. Das berichteten serbische Medien. In den Katakomben des Stadions in Limassol war er in Diskussionen verwickelt, wie auf Videobildern des Portals „Telegraf“ zu sehen ist.

Marko Arnautovic wechselte im Sommer zu Roter Stern Belgrad. 
Nach K. o. in der CL
Chaos in den Katakomben, Gegenwind für Arnautovic
27.08.2025
Aus in CL-Play-off
Arnautovic verpasst mit Roter Stern die Ligaphase
26.08.2025

Erneut glücklos
Zuvor hatte der 36-Jährige in der 56. Minute nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert, der Rekordteamspieler konnte aber wie in den bisherigen zwei Kurzeinsätzen für Roter Stern keine entscheidenden Akzente liefern. Der serbische Meister kassierte in der 89. Minute durch ein Traumtor den Ausgleich zum 1:1 und muss nach dem Hinspiel-1:2 in die Europa-League-Ligaphase.

