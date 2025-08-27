Vorteilswelt
5. Däne ante portas

Ist er die Stürmer-Zukunft von Red Bull Salzburg?

Fußball International
27.08.2025 14:11
Mit dem SK Rapid hat August Priske als Spieler von Djurgårdens IF im Frühjahr bereits ...
Mit dem SK Rapid hat August Priske als Spieler von Djurgårdens IF im Frühjahr bereits Erfahrungen gemacht – sammelt er bald weitere als Stürmer beim FC Red Bull Salzburg?(Bild: GEPA)

Sein Name ist August Priske, er ist 21 Jahre alt, dänischer Staatsbürger und stürmt aktuell für Schweden-Mittelständler Djurgårdens IF – und bald könnte er seinen Tor-Riecher für Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg unter Beweis stellen! Vier Millionen Euro sollen die „Bullen“ bereit sein, für den Sohn von Sparta-Prag-Trainer Brian Priske auf den Tisch zu blättern …

0 Kommentare

Das wollen in trauter Zweisamkeit zumindest der schwedische „Expressen“ und das dänische „Tipsbladet“ in Erfahrung gebracht haben – und die beiden wollen auch wissen, dass Djurgårdens mit dem Angebot fürs Erste nicht zufrieden wäre. Sechs bis sieben Millionen Euro entsprächen viel mehr dem, was sich der zwölffache Meister Schwedens als Ablöse für Priske vorstellt.

Der 1,87 Meter große Stürmer steht in der laufenden Saison der Allsvenskan, der Beletage des Klub-Fußballs von Schweden, nach bislang 21 Runden bei acht Volltreffern. Kurios: In der Vorsaison bewies der Däne seine Scorer-Qualitäten in der Conference League bereits mit einem Tor gegen den LASK und einem Assist gegen den SK Rapid.

Bei „Bullen“ wäre Priske der bereits fünfte Däne
Brisantes Detail: Die nicht unbeträchtliche Ablöseforderung von Djurgårdens liegt auch darin begründet, dass man bei der Verpflichtung Priskes vom FC Midtjylland zwar nur 300.000 Euro bezahlte, den Dänen durch eine Klausel allerdings Anspruch auf 40 Prozent der Weiterverkaufs-Summe einräumen musste. Umso mehr Geld möchte man von Salzburg lukrieren …

Bei den „Bullen“ wäre Priske übrigens der bereits fünfte Däne im Kader – nach Jacob Rasmussen, Maurits Kjærgaard, Mads Bidstrup und Adam Daghim.

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
