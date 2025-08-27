Vorteilswelt
Austria in der Krise

Helm-Aus wird konkreter: Übernimmt jetzt Schopp?

Bundesliga
27.08.2025 11:45
Stephan Helm (re.) steht bei der Wiener Austria vor dem Aus. Kommt jetzt Markus Schopp?
Stephan Helm (re.) steht bei der Wiener Austria vor dem Aus. Kommt jetzt Markus Schopp?(Bild: Krone KREATIV/APA/GEORG HOCHMUTH, GEPA, Austria Wien)

Nach sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge wird laut „Krone“-Infos das Aus von Trainer Stephan Helm immer konkreter. Übernimmt jetzt Markus Schopp die Wiener Austria? Die Spekulationen laufen auf Hochtouren. 

0 Kommentare

Das Wasser steht Stephan Helm bis zum Hals, in 48 Partien holte er einen Punkteschnitt von 1,69. Die 1:3-Niederlage am Sonntag gegen Hartberg könnte sein letztes Spiel in Favoriten gewesen sein.

Weshalb ausgerechnet Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid, der letzten Mai, damals noch als WAC-Coach, für die Entlassung von Michael Wimmer gesorgt hatte, wohl erneut der „Übeltäter“ ist.

Ex-Veilchen-Coach Manfred Schmid (re.) könnte für die nächste Trainerentlassung „verantwortlich“ ...
Ex-Veilchen-Coach Manfred Schmid (re.) könnte für die nächste Trainerentlassung „verantwortlich“ sein.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Bitter für Helm, noch vor drei Monaten war er mit den Wienern im Titelrennen mittendrin statt nur dabei, am Ende gab’s Platz drei. Die Gegenwart heißt nach den Rückschlägen im heimischen Cup und in der Europacup-Quali jedoch nur mehr Bundesliga. Dort performte man mit dem schlechtesten Start seit 68 Jahren bislang ebenfalls überhaupt nicht.

Kommt Schopp?
Wer das Ruder bei Austria jetzt rumreißen soll? Markus Schopp liegt aktuell in der Pole-Position. Am Sonntag empfängt Austria daheim vor der Länderspielpause Altach, danach gastieren die Veilchen am 13. September bei Meister Sturm Graz.

Markus Schopp
Markus Schopp(Bild: APA/EXPA)

Der 51-Jährige wurde mit den Steirern zweimal Meister sowie Cupsieger. Schopp war zuletzt bis April beim LASK als Trainer sowie Sportdirektor tätig, hat bei den Linzern noch Vertrag bis 2027 ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
