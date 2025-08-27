Helm-Aus wird konkreter: Übernimmt jetzt Schopp?

Bitter für Helm, noch vor drei Monaten war er mit den Wienern im Titelrennen mittendrin statt nur dabei, am Ende gab’s Platz drei. Die Gegenwart heißt nach den Rückschlägen im heimischen Cup und in der Europacup-Quali jedoch nur mehr Bundesliga. Dort performte man mit dem schlechtesten Start seit 68 Jahren bislang ebenfalls überhaupt nicht.