„Jedes Spiel gewinnen – ich traue uns alles zu“

„Scheinlösungen“: Kritik nach Bericht der Formel 1
Konter von Greenpeace
Mit Tottenham mit zwei Siegen in die Premier League gestartet, am Donnerstag erfährt Kevin Danso „seine“ Gegner in der Champions League und natürlich ist der Innenverteidiger wieder in Rangnicks ÖFB-Kader dabei: Der 26-Jährige tanzt emotional auf mehreren Hochzeiten! Auch wenn er im Londoner Starensemble um sein Leiberl kämpfen muss. Das große Ziel ist aber klar: Trophäen mit Tottenham und das WM-Ticket mit Österreich.
„Krone“: Wie hat es sich als regierender Europa-League-Sieger so geurlaubt?
Kevin Danso: (lacht): Gut, aber es ist schon lange her. Ich war in Ibiza, auch ein paar Tage in Miami, habe die Zeit mit meiner Familie genossen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.