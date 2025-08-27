„Jedes Spiel gewinnen – ich traue uns alles zu“

Mit Tottenham mit zwei Siegen in die Premier League gestartet, am Donnerstag erfährt Kevin Danso „seine“ Gegner in der Champions League und natürlich ist der Innenverteidiger wieder in Rangnicks ÖFB-Kader dabei: Der 26-Jährige tanzt emotional auf mehreren Hochzeiten! Auch wenn er im Londoner Starensemble um sein Leiberl kämpfen muss. Das große Ziel ist aber klar: Trophäen mit Tottenham und das WM-Ticket mit Österreich.