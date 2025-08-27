Nach Chukwuemeka

Borussia Dortmund holt auch Argentinier Anselmino!

Fußball
27.08.2025 13:01
Verstärkung für die Innenverteidigung: Borussia Dortmund hat den argentinischen U20-Nationalspieler Aaron Anselmino verpflichtet und damit auf die erheblichen Personalsorgen in der Defensive reagiert. Sein Debüt könnte der 20-Jährige schon am Sonntag geben.

