Auch Coach überrascht

Neuer Name! Erling Haaland ändert sein Trikot

Fußball International
27.08.2025 12:12
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: Urbantschitsch Mario)

Neuer Name auf dem Norwegen-Trikot von Erling Haaland: Auf der Nationalteam-Wäsche des 25-Jährigen steht statt „Haaland“ in Zukunft „Braut Haaland“.

„Ein neues Kapitel für Norwegen. Ab den kommenden Spielen wird Erling seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken seines Nationaltrikots tragen“, verkündet der Online-Shop „Unisportstore“.

„Wusste bisher nichts davon“
Bereits in acht Tagen wird der Super-Stürmer mit seinem neuen Trikot auflaufen, dann steht das Freundschaftsspiel gegen Finnland auf dem Programm. „Ich wusste bisher nichts davon“, zeigt sich Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken gegenüber der „Marca“ überrascht.

Unklar ist noch, ob Haaland seinen neuen Trikot-Namen auch bei seinem Klub Manchester City auf dem Rücken tragen wird …

Folgen Sie uns auf