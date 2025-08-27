Neuer Name! Erling Haaland ändert sein Trikot

„Wusste bisher nichts davon“

Bereits in acht Tagen wird der Super-Stürmer mit seinem neuen Trikot auflaufen, dann steht das Freundschaftsspiel gegen Finnland auf dem Programm. „Ich wusste bisher nichts davon“, zeigt sich Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken gegenüber der „Marca“ überrascht.