Annerl hofft in der zweiten Heimat auf mehr Glück

Im ÖFB-Cup düst Bundesligist Hartberg nach Kärnten zu Regionalliga-Klub Velden. Was Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl sehr freut. Denn der Touristen-Hotspot ist Annerls zweite Heimat!
Brigitte Annerl freut sich. Und wie. Nein, sie strahlt sogar. Denn der ÖFB-Cup beschert der so sympathischen Hartberg-Präsidentin mehr Urlaub – weil heute Velden auf ihre Truppe wartet! „Ich bin am Sonntag schon direkt nach unserem 3:1-Sieg bei der Austria Wien mit dem Flieger nach Kärnten gedüst – und kann jetzt hier bis Donnerstag Urlaub machen“ grinst die Hartberg-Lady.
