Annerl hofft in der zweiten Heimat auf mehr Glück

Brigitte Annerl freut sich. Und wie. Nein, sie strahlt sogar. Denn der ÖFB-Cup beschert der so sympathischen Hartberg-Präsidentin mehr Urlaub – weil heute Velden auf ihre Truppe wartet! „Ich bin am Sonntag schon direkt nach unserem 3:1-Sieg bei der Austria Wien mit dem Flieger nach Kärnten gedüst – und kann jetzt hier bis Donnerstag Urlaub machen“ grinst die Hartberg-Lady.