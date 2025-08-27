Vorteilswelt
Bub schwer verbrüht

„Einen Monat mit unserem Sohn im Spital verbracht“

Oberösterreich
27.08.2025 06:00
Den ganzen August verbrachte der kleine Bub auf der Intensiv- und auf der Normalstation.
Den ganzen August verbrachte der kleine Bub auf der Intensiv- und auf der Normalstation.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Vor rund einem Monat wurde ein Fünfjähriger aus Taufkirchen an der Trattnach (OÖ) bei einem Unfall mit kochendem Wasser schwer verbrüht. Nachdem er in kritischem Zustand auf der Intensivstation landete, geht es ihm nun endlich besser, wie die „Krone“ auf Nachfrage bei seiner Mutter erfuhr.

0 Kommentare

„Am Freitag hat er am Fuß eine Hauttransplantation bekommen. In einer Woche wird beurteilt, ob das gut anwächst. Wenn ja, dann darf er endlich für ein paar Tage heim.“ Die Mutter aus Taufkirchen ist auf Nachfrage der „Krone“ heilfroh, dass es endlich bergauf geht.

Folgen Sie uns auf