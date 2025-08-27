„Einen Monat mit unserem Sohn im Spital verbracht“

Vor rund einem Monat wurde ein Fünfjähriger aus Taufkirchen an der Trattnach (OÖ) bei einem Unfall mit kochendem Wasser schwer verbrüht. Nachdem er in kritischem Zustand auf der Intensivstation landete, geht es ihm nun endlich besser, wie die „Krone“ auf Nachfrage bei seiner Mutter erfuhr.