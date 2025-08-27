„Gesicht war entstellt, Ärzte leisteten Wunder!“

Sein Horror-Sturz auf der 3. Etappe der Polen-Rundfahrt hatte vor wenigen Wochen für blankes Entsetzen gesorgt, seine Verletzungen waren so schwerwiegend gewesen, dass er sogar in ein künstliches Koma versetzt worden war – langsam, aber sicher befindet sich Rad-Profi Filippo Baroncini auf dem Weg der Besserung!
„Was ihm passiert ist, war nicht nur ein einfacher Sturz“, so Mauro Gianetti, Boss bei Baroncinis UAE Team Emirates, gegenüber „Tuttobiciweb“. Nun erst könne man sagen, „das Schlimmste liegt hinter ihm, Filippo hat einen unglaublichen Charakter“. Er sei durchaus überrascht davon, wie der 25-jährige Profi mit diesem sehr heiklen Moment umgehe …
„Sein Gesicht war entstellt!“
Denn: „Sein Gesicht war entstellt und Sie können sich nicht vorstellen, was Gabriele Canzi, ein Kiefer- und Gesichtsspezialist, sowie Davide Colistra im Spital Niguarda geleistet haben“, so Gianetti. Die Ärzte hätten in der über elf Stunden dauernden Operation „Unglaubliches“ geleistet, um die schweren Verletzungen am Kiefer und im Gesicht zu „reparieren“.
„Ärzte haben Außergewöhnliches geleistet!“
Inzwischen würden in der Medizin/Chirurgie Dinge getan, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wären. „Ich möchte nicht ins Detail gehen, weil es niemanden etwas angeht, aber ich versichere ihnen, dass die Ärzte Außergewöhnliches geleistet haben“, ließ Gianetti keinen Zweifel an der Kunstfertigkeit von Canzi und Colistra .
Wie es mit der Karriere von Baroncini weitergeht, ist aktuell zwar nicht abzuschätzen, aber zumindest das Krankenhaus wird er voraussichtlich bald verlassen können …
