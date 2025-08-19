Streit endet in Messerattacke: 14-Jähriger gefasst

Am Montagabend wurde am Wiener Westbahnhof ein 14-jähriger syrischer Jugendlicher nach einer Messerattacke festgenommen. Auslöser war eine Rauferei zwischen mehreren Personen. Der Jugendliche floh kurz, wurde aber gefasst. Eine Person wurde schwer verletzt.
Im U-Bahn-Bereich des Wiener Westbahnhofs in Wien-Neubau gerieten sechs Personen um 23.40 Uhr in einen Streit, der in einer brutalen Schlägerei endete. Dabei soll ein 14-jähriger Syrer ein Messer gezogen und auf einen seiner Kontrahenten – einen 37-jährigen Österreicher – eingestochen haben. Das Opfer blieb schwer verletzt am Boden liegen.
Der 14-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, die Polizei konnte ihn aber nach kurzer Zeit im Bereich der Gerstnerstraße einholen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt.
Opfer nicht in Lebensgefahr
Die Rettung traf kurz darauf ein und versorgte den Mann noch vor Ort. Er wurde laut Polizeibericht stabil ins Spital gebracht und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.
Kommentare
