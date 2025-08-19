Streit endet in Messerattacke: 14-Jähriger gefasst

Im U-Bahn-Bereich des Wiener Westbahnhofs in Wien-Neubau gerieten sechs Personen um 23.40 Uhr in einen Streit, der in einer brutalen Schlägerei endete. Dabei soll ein 14-jähriger Syrer ein Messer gezogen und auf einen seiner Kontrahenten – einen 37-jährigen Österreicher – eingestochen haben. Das Opfer blieb schwer verletzt am Boden liegen.