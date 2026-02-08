Wir laden Sie zu den White Pearl Ladies Days ein

Wenn der Winter langsam Platz für den Frühling macht und die Sonne die Berge in warmes Licht taucht, ist es Zeit für eine ganz besondere Auszeit: Die White Pearl Ladies Days 2026 laden im Rahmen der White Pearl Mountain Days presented by Visa zu genussvollen Tagen voller Bewegung, Musik und „Me-Time“ in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ein und als „Krone“-Abonnent könenn Sie ein exklusives Urlaubspaket gewinnen.
Von 20. bis 29. März 2026 verwandeln die White Pearl Mountain Days presented by Visa den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn in einen Treffpunkt für Sonnenskilauf, Musik, Genuss und alpinen Lifestyle. Frühlingshafter Skigenuss auf 270 Pistenkilometern, feine Kulinarik und ein vielseitiges Musikprogramm prägen die Atmosphäre der White Pearl Mountain Days. Internationale DJs und Live-Acts sorgen auf ausgewählten Sonnenterrassen für entspanntes Beachclub-Feeling in den Bergen. Mit dabei sind unter anderem Arkadyan, Disco Dom, Antdot, der House Gospel Choir (DJ Set), McFly und Slashy Disco – Sounds, die Leichtigkeit, Lebensfreude und Genussmomente verbinden.
Neben Musik und Wintersport steht auch bewusste Erholung im Fokus. Das Balance & Recovery Programm by Merkur Versicherung umfasst geführte Sessions wie Yoga Flow, Pilates, HIIT, Disco PUMP, Breathwork, Meditationen und Eisbaden. Die Einheiten sind auf aktive Tage im Schnee und entspannte Stunden in der Sonne abgestimmt. Alle Infos und Tickets zum Event finden Sie unter www.wpmdays.at. An den Wochentagen ist der Eintritt zu allen Locations frei.
White Pearl Ladies Days – die perfekte Wohlfühl-Auszeit speziell für Frauen
„Girls only!“ ist angesagt bei den White Pearl Ladies Days von 24. bis 26. März. Im Mittelpunkt stehen Me-Time, Bewegung, Regeneration und gemeinse Zeit mit Freundinnen. Teil dieses Schwerpunkts sind unter anderem geführte Yoga-Sessions mit Fitness- und Yogaexpertin Anna Posch (@poschstyle), ergänzt durch ausgewählte Angebote aus dem Balance & Recovery Programm by Merkur Versicherung sowie das besondere Lebensgefühl der White Pearl Mountain Days presented by Visa
Mitmachen und gewinnen
Exklusiv für alle „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) verlosen wir zwei Wohlfühlpackage im Rahmen der White Pearl Ladies Days 2026. Gewinnen Sie nicht nur 2 Übernachtungen für je zwei Personen im Hotel Glemmtalerhof 4*S vom 24. – 26. März 2026 sondern auch jeweils zwei Tagesskipässen für Sie und Ihre Begleitung sowie Tischreservierung inklusive Konsumationsgutschein für die White Pearl Mountain Days
Zusätzlich verlosen wir unter ALLEN teilnehmenden „Krone“-Lesern auch coole Tickets für die folgenden Events im Rahmen der White Pearl Mountain Days presented by Visa
Krone Digital holen & gewinnen
Sie möchten sich das exklusive Wohlfühlpackage sichern und die White Pearl Mountain Ladies Days unsicher machen aber haben noch kein KronePLUS-Abo? Dann nutzen Sie noch jetzt Ihre Chance und profitieren Sie zugleich vom Mehr an Nachrichten aus der „Krone“-Redaktion.
Sichern Sie sich Ihre GEWINNCHANCEN
Einfach bis zum 23. Februar, 09:00 Uhr beim Gewinnspiel mitmachen und mit ein bisschen Glück sehen wir uns bei den White Pearl Mountain Ladies Days
Teilnahmeschluss ist der 23. Februar, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück