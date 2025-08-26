„Definitiv furchtbar!“ Wirbel um Alcaraz-Look

Einladung zum Friseurbesuch

US-Tennis-Ass Frances Tiafoe kam unterdessen mit dem neuen Look seines Kollegen und Kontrahenten gar nicht zurecht: „Es ist schrecklich, es ist definitiv furchtbar“, so der US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz. Er lud Alcaraz auch gleich auf einen gemeinsamen Friseurbesuch ein: „Er muss auf jeden Fall mit mir kommen.“