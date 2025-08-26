Alex de Minaur schlägt in Wiener Stadthalle auf

„Mit Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe erhält das exzellente Teilnehmerfeld weiteren Zuwachs durch drei Topstars, die mit ihrer attraktiven Spielweise und aufgrund ihrer Nähe zu den Tennisfans weltweit für Begeisterung sorgen. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Trio in diesem Jahr in Wien spielen wird“, freute sich Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Dienstag. De Minaur stand im Vorjahr bei seinem zweiten Wien-Auftritt im Semifinale.