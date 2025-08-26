Rangnick verkündet Kader für die WM-Quali-Spiele

Teamchef Ralf Rangnick hat am Dienstag seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien & Herzegowina präsentiert. Erstmals seit 1998 will man wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein – und diese Akteure sollen jetzt ihren Beitrag dazu leisten. Zum ersten Mal dabei ist Rapid-Kicker Nikolaus Wurmbrand.
Hier der ÖFB-Kader für die anstehenden Quali-Spiele:
Jetzt steht der Kader für die wichtigen Quali-Duelle gegen Zypern am 6. September in Linz und auswärts gegen Bosnien und Herzegowina am 9. September, fest. Einziger Debütant im Kader ist Rapid-Kicker Nikolaus Wurmbrand.
Zuletzt erzielte der 19-jährige Offensivakteur beide Tore beim 2:1-Auswärtssieg der Hütteldorfer gegen den WAC. Für Wolfsberger Profi Alessandro Schöpf ist es die erste ÖFB-Einberufung unter Rangnick, sein 32. und bisher letztes Länderspiel absolvierte der 31-jährige Tiroler beim Heim-2:2 im März 2022 gegen Schottland.
Auch Alaba kehrt zurück
Ebenfalls im 26-Mann-Aufgebot stehen David Alaba, Raul Florucz, Florian Grillitsch und Andreas Weimann. Verzichten muss Rangnick auf die verletzten Maximilian Wöber und Gernot Trauner.
Alaba reist nach überstandener Knieverletzung erstmals seit vergangenem März zur ÖFB-Auswahl, Weimann ist zum ersten Mal in diesem Jahr dabei. Florucz, der die Juni-Partien verletzungsbedingt versäumte, etablierte sich in den vergangenen Wochen bei St. Gilloise. Grillitsch hingegen hat auf Vereinsebene Probleme, wurde aber von Rangnick trotzdem berücksichtigt.
Verzichten muss der Teamchef ebenfalls etwa auf Werder-Kapitän Marco Friedl. Dieser hat sich bei der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Schlussphase verletzt. Mit ihm steht der Deutsche aber weiter in Kontakt – er steht auf der Abrufliste.
Auf Abruf: Niklas Hedl (Rapid/1), Nikolas Polster (WAC/0), Nicolas Schmid (Portsmouth FC/0) – Marco Friedl (SV Werder Bremen/6/0), Nikolas Veratschnig (1. FSV Mainz 05/0), Florian Kainz (1. FC Köln/28/1), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb/9/1), Matthias Seidl (Rapid/8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/5/0), Junior Adamu (SC Freiburg/9/0), Thierno Ballo (WAC/1/0), Muhammed Cham (Trabzonspor/5/0), Maximilian Entrup (LASK/3/1), Mathias Honsak (1. FC Heidenheim/1/0), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/19/4)
