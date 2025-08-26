Rangnick verkündet Kader für die WM-Quali-Spiele

Teamchef Ralf Rangnick hat am Dienstag seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien & Herzegowina präsentiert. Erstmals seit 1998 will man wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein – und diese Akteure sollen jetzt ihren Beitrag dazu leisten. Zum ersten Mal dabei ist Rapid-Kicker Nikolaus Wurmbrand.