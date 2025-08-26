Vorteilswelt
Ärger bei Landwirten

Rücksichtslose Quadfahrer brettern über Felder

Oberösterreich
26.08.2025 12:00
Die meisten Quadfahrer sind ohne Berichtigung auf fremden Wiesen, Feldern oder Wälder unterwegs.
Die meisten Quadfahrer sind ohne Berichtigung auf fremden Wiesen, Feldern oder Wälder unterwegs.(Bild: Privat)

Der Ärger bei den Landwirten im Mühlviertel ist groß. Rücksichtslose Freizeitnutzer sorgen immer wieder für Probleme auf Wiesen und Wäldern. Aktuell bereiten Quad-Fahrer, die meist ohne Erlaubnis, quer über Wiesen, Felder und durch Wälder brettern, Sorgen.

„Es geht nicht nur um Flurschäden und Sicherheit im Wald und auf Feldwegen, sondern auch um mangelnden Respekt gegenüber der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern“, ärgert sich Bauernbunddirektor Wolfgang Wallner. Im Mühlviertel haben die Landwirte aktuell vermehrt mit rücksichtslosen Quad-Fahrern zu kämpfen.  Dass das Befahren landwirtschaftlicher Flächen durch das „OÖ Alm- und Kulturflächenschutzgesetz“ verboten ist, sei vielen Freizeitnutzern überhaupt nicht bewusst. 

Bis zu tausend Euro Strafe
Bei Verstößen sind laut dem Bauernbund Strafen bis zu tausend Euro möglich und auch zivilrechtliche können Besitzstörungsklagen sowie Schadenersatzforderungen auf die Übeltäter zu kommen. In der Praxis ist es jedoch schwierig, die Fahrer zu identifizieren, da viele Quads im Gelände ohne Kennzeichen unterwegs sind. Und wenn sie ein Kennzeichen haben, wurden sie meist von einer Firma verliehen.

„Natürlich könnte man hier Anzeige gegen den Verleiher erstatten. Das sind aber meist örtliche Gewerbebetriebe, mit denen man es sich nicht schlecht stellen will“, so Bauernbund-Obmann Andreas Landl aus Sonnberg/Mühlkreis.

Aber nicht nur Landwirte, sondern auch Wildtiere leiden unter dem Lärm und den Störungen durch Geländefahrzeuge. „Quads sind nicht nur für die Felder, Wiesen und Wälder ein Problem, sondern setzen auch Rehe, Hasen und Bodenbrüter unter Stress“, so Wallner.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
