Rücksichtslose Quadfahrer brettern über Felder

Bis zu tausend Euro Strafe

Bei Verstößen sind laut dem Bauernbund Strafen bis zu tausend Euro möglich und auch zivilrechtliche können Besitzstörungsklagen sowie Schadenersatzforderungen auf die Übeltäter zu kommen. In der Praxis ist es jedoch schwierig, die Fahrer zu identifizieren, da viele Quads im Gelände ohne Kennzeichen unterwegs sind. Und wenn sie ein Kennzeichen haben, wurden sie meist von einer Firma verliehen.