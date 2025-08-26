Borussia Dortmund plant bis 2027 mit Trainer Kovac

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Trainer Niko Kovac bis zum 30. Juni 2027 verlängert, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der 53-jährige Berliner hatte Anfang Februar die Nachfolge von Nuri Sahin angetreten und das Team von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer vom elften Tabellenplatz noch auf Platz vier und damit in die Champions League geführt.
In die neue Saison ist Dortmund am Samstagabend mit einem 3:3 beim FC St. Pauli gestartet.
„Haben noch einiges vor“
„Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gemeinsam viel erreicht und die Borussia sportlich wieder auf Kurs gebracht“, sagte Kovac. „Als Trainerteam haben wir großes Vertrauen gespürt und das Gefühl, hier zusammen mit dem Klub und den Fans etwas bewegen zu können.“ Man könne den eingeschlagenen Weg nachhaltig erfolgreich fortsetzen. „Mit ehrlicher Arbeit, klaren Entscheidungen und großer Freude wollen wir dazu beitragen, dass die Borussia zu alter Stärke zurückfindet. Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor.“
Kommentare
