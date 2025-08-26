Polizei will Hund holen – Wienerin schnappt zu!

Frau setzte ihre Zähne ein

Doch anstatt zu kooperieren, weigerte sich die Frau, die Beamten in ihre Wohnung zu lassen. Als die Polizisten dennoch auf ihr Recht pochten, rastete die 66-Jährige aus – und schnappte nach einem der Uniformierten. Glücklicherweise konnte der Angriff abgewehrt werden.

Mithilfe der Polizeidiensthundeeinheit wurde der Hund schließlich aus der Wohnung gebracht und ins Tierquartier überstellt. Für die bissige Besitzerin endete die Aktion in Handschellen: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sie in eine Justizanstalt eingeliefert.