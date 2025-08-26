Vorteilswelt
Nach tödlicher Attacke

Polizei will Hund holen – Wienerin schnappt zu!

Wien
26.08.2025 11:29
Weil die Beamten ihr den Hund abnehmen wollten, schnappte am Montag eine 66-jährige Frau zu ...
Weil die Beamten ihr den Hund abnehmen wollten, schnappte am Montag eine 66-jährige Frau zu (Symbolbild).(Bild: Eva Manhart)

Unglaubliche Szenen spielten sich am Montag gegen 11.15 Uhr im Herzen Wiens ab: Beamte der Polizeiinspektion Laurenzerberg mussten eine 66-jährige Frau festnehmen, nachdem sie versucht hatte, einen Polizisten zu beißen!

Die Polizei war zur Wohnung der Frau ausgerückt, weil der Verdacht bestand, dass sie trotz eines amtlichen Hundehaltungsverbots einen Vierbeiner bei sich versteckte. Pikant: Genau dieser Hund soll vor wenigen Tagen einen anderen Hund tödlich attackiert haben.

Frau setzte ihre Zähne ein
Doch anstatt zu kooperieren, weigerte sich die Frau, die Beamten in ihre Wohnung zu lassen. Als die Polizisten dennoch auf ihr Recht pochten, rastete die 66-Jährige aus – und schnappte nach einem der Uniformierten. Glücklicherweise konnte der Angriff abgewehrt werden.

Mithilfe der Polizeidiensthundeeinheit wurde der Hund schließlich aus der Wohnung gebracht und ins Tierquartier überstellt. Für die bissige Besitzerin endete die Aktion in Handschellen: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sie in eine Justizanstalt eingeliefert.

