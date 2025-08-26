Venedig wehrt sich gegen Taschendiebe

Taschendiebe verkleiden sich als Touristen

Im vergangenen Jahr hatte ein Bürgerverband am Eingang des Hauptbahnhofs Santa Lucia 90 Bilder von Taschendieben auf einem Plakat veröffentlicht, die ihrer Ansicht nach täglich hunderte Touristen und Einheimische bestehlen. Der Verband führt einen zähen Kampf gegen die Banden von Taschendieben, die ihrer Ansicht nach die Lagunenstadt unsicher machen. So warnen die Verbandsmitglieder vor als Touristen verkleideten Dieben, die meist in Gruppen agieren. Blitzschnell entwenden sie Geldbeutel aus Handtaschen oder Rucksäcken.