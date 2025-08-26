Vanessa Mai zeigt sich mit komplett neuem Look!

Da staunten die Fans nicht schlecht, als sie das neueste Posting von Vanessa Mai auf Instagram erspähten. Denn die Schlager-Beauty, die ihre lange Mähne eigentlich dunkelbraun trägt, ist plötzlich zur Blondine geworden.

Mai macht Fans neugierig

„Sonntag darf ich verraten, warum ich in London war“, machte Mai im Kommentar zu dem Clip ihre Fans schon mal neugierig auf Neuigkeiten, die sie bald enthüllen wird. In ihrer Instagram-Story verlinkte die 33-Jährige zudem auf den Beitrag und betitelte sich selbst als „Blondie“.