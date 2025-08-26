Vorteilswelt
Haarige Veränderung

Vanessa Mai zeigt sich mit komplett neuem Look!

Society International
26.08.2025 11:48
(Bild: Viennareport)

Vanessa Mai ist jetzt ein „Blondie“ und sorgt damit für jede Menge Wirbel. Denn eigentlich kennen die Fans die Sängerin ja mit dunkelbraunen Haaren. 

Da staunten die Fans nicht schlecht, als sie das neueste Posting von Vanessa Mai auf Instagram erspähten. Denn die Schlager-Beauty, die ihre lange Mähne eigentlich dunkelbraun trägt, ist plötzlich zur Blondine geworden. 

Mai macht Fans neugierig
„Sonntag darf ich verraten, warum ich in London war“, machte Mai im Kommentar zu dem Clip ihre Fans schon mal neugierig auf Neuigkeiten, die sie bald enthüllen wird. In ihrer Instagram-Story verlinkte die 33-Jährige zudem auf den Beitrag und betitelte sich selbst als „Blondie“.

Sehen Sie hier Vanessa Mais neuen Haar-Style:

Was es mit dem komplett neuen Look auf sich hat? Wer genauer hinschaut, der wird schnell erkennen: Der Friseur hat da definitiv nicht Hand angelegt. Vielmehr probierte die Sängerin ihre neue Haarfarbe mit einem Video-Filter aus.

Das ist auch den Fans längst klar. Aber auch wenn der Style nicht echt ist, ist die Begeisterung über die blonde Mähne riesig. „Wie wunderschön du bist. Steht dir wirklich sehr gut“, schrieb ein Fan. Ein anderer erklärte: „Sieht gut aus. Würde ich mal ausprobieren.“

Kate als Inspiration?
Ob sich Mai bei diesem Selbstversuch etwa von Prinzessin Kate inspirieren ließ? Die Ehefrau von Prinz William, die ihre dunklen Locken längst zum Markenzeichen gemacht hat, überraschte die Royal-Fans am Wochenende nämlich mit honigblonder Mähne und sorgte damit selbstverständlich für viel Aufregung. 

Daniela Altenweisl
