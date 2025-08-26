Dänemark: Grönländischer Mutter wird Baby genommen

„Nicht grönländisch genug“

Die Gemeinde erklärte ihr, dass die Wegnahme zum Teil auf traumatischen Erfahrungen in ihrer Vergangenheit beruhe. Ihr Adoptivvater sitzt wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis. Außerdem sei ihr gesagt worden, sie sei „nicht grönländisch genug“ und deshalb gelte das Verbot der Tests bei ihr nicht. In den Tests werden kognitive Fähigkeiten gemessen, Persönlichkeitsmerkmale, emotionale Funktionen und soziale Kognition bewertet. Die dänischen Behörden nutzen die Ergebnisse zusammen mit Hausbesuchen, Berichten von Sozialarbeitern und anderen Beweisen, um festzustellen, ob ein Kind von Vernachlässigung oder Schaden bedroht ist.