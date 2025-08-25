Emily Ratajkowski macht Nackt-Pants zum Trend

Auch Kardashian unten „ohne“

Es scheint fast so, als würden immer mehr Promis dem „Unten-ohne“-Trend folgen. Denn erst kürzlich zeigte sich Kim Kardashian nur in einer extralangen Strumpfhose, die ihr bis übers Dekolleté reichte, im Privatjet. Höschen und BH hatte sie für diesen Flug gleich ganz daheim gelassen.