Emily Ratajkowski macht Nackt-Pants zum Trend

Nach den Nacktkleidern kommen bei den Promis jetzt die Nackt-Pants in Mode. Emily Ratajkowski ist jedenfalls schon Fan des ziemlich aufreizenden „Unten-ohne“-Looks, wie sie mit ihrem neuesten Style beweist.
Auf Instagram veröffentlichte die Model-Beauty jetzt eine Bilderreihe, für die sie eines ihrer wohl heißesten Outfits des Spätsommers aus dem Kleiderschrank gekramt hat.
Oben hui, unten wui!
Denn sexy Emily hüllte sich obenrum nämlich nicht nur in ein aufreizendes Leder-Wickeltop, das ihre Kurven wunderbar in Szene setzte. Sie ließ ihre Fans vor allem mit dem Stück, das sie sich untenrum übergezogen hatte, staunen.
Sehen Sie hier das aufreizende Outfit von Emily Ratajkowski:
Dabei handelte es sich nämlich um eine ganz besonders sexy Variante einer Hose: transparent und mit eingenähtem „Höschen“, das das Allernötigste bedecken sollte. Ein Paar High Heels und glamouröse Locken und fertig war der Vamp-Look!
Auch Kardashian unten „ohne“
Es scheint fast so, als würden immer mehr Promis dem „Unten-ohne“-Trend folgen. Denn erst kürzlich zeigte sich Kim Kardashian nur in einer extralangen Strumpfhose, die ihr bis übers Dekolleté reichte, im Privatjet. Höschen und BH hatte sie für diesen Flug gleich ganz daheim gelassen.
Zugegeben, ein bisschen Mut braucht man für diesen neuen Promi-Trend schon. Aber mit sexy Looks und viel nackte Haut haben die Promi-Beautys ja noch nie ein Problem gehabt ...
