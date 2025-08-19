Kim Kardashian macht Bianca Censori Konkurrenz!

Hat Kim Kardashian da etwa bei der Ehefrau ihres Ex-Gatten Kanye West abgekupfert? Die Reality-TV-Queen zeigte sich jetzt nämlich im ziemlich gewagten Oben-und-unten-ohne-Look im Flieger. Ein Style, der auch Bianca Censori gefallen könnte ...
Dass die Ehefrau des Skandalrappers gerne auf grenzwertige Looks setzt, die nur wenig der Fantasie überlassen, ist spätestens seit ihrem Nackt-Auftritt bei den Grammy Awards Anfang des Jahres bekannt. Doch dass sich ausgerechnet Kim Kardashian, die bis 2022 mit Kanye West verheiratet war, die Neue ihres Ex als Stylevorbild genommen hat, dürfte viele Fans der 44-Jährigen wohl überraschen.
Kardashian trägt eine Strumpfhose – und sonst nichts!
Denn beim Flug nach Korea mit Schwester Khloé Kardashian und Freundin La La Anthony setzte die Reality-TV-Queen jetzt auf ein äußerst freizügiges Outfit, das sie zunächst noch unter einem wuchtigen Fake-Fur-Mantel verborgen hielt.
Doch wer sich brav durch Kardashians Instagram-Bildergalerie klickte, der erlebte eine Überraschung: Unter dem falschen Pelz trug die Vierfach-Mama nämlich lediglich eine Strumpfhose, die sie bis über das Dekolleté gezogen hatte. Und darunter war Kim komplett nackt!
Dass sie sowohl auf ein Höschen, als auch auf einen BH verzichtet hatte, das enthüllte nämlich ein Spiegel-Schnappschuss, der auf der Toilette des Privatjets entstanden war. Eine Aufnahme, die derart heiß ist, dass Kardashian sie sogar selbst zensieren musste!
Kein Wunder, dass die Fans angesichts dieses Bianca-Censori-Gedächtnislooks ausflippten. „Ich bin so froh, dass Strümpfe wieder in Mode kommen. Klassisch“, schwärmte ein Anhänger der Reality-Darstellerin. Ein anderer stellte begeistert fest: „Inspiriert von Bianca Censori.“
Gesichtsbänder als neuer Trend?
Aber längst nicht nur Kims freizügiger Strumpfhosen-Look sorgte bei den Fans für Schnappatmung, sondern auch die Skims-Gesichtsbänder, die sich die drei Damen umgeschnallt hatten. Diese sollen ja angeblich dabei helfen, das Gesicht zu formen und modellieren. „Ich liebe diese Gesichtsbänder!“, jubelte ein Instagram-Fan.
Doch nicht alle Kardashian-Follower konnten diese Begeisterung teilen. „Was zur Hölle tragen diese Frauen auf ihren Köpfen?“, fragte ein Fan verdutzt nach. Und noch einer ätzte frech gegen das neue It-Produkt von Kardashians Unterwäsche-Marke: „Die wirken ja gar nicht!“
