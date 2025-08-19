Kim Kardashian macht Bianca Censori Konkurrenz!

Dass die Ehefrau des Skandalrappers gerne auf grenzwertige Looks setzt, die nur wenig der Fantasie überlassen, ist spätestens seit ihrem Nackt-Auftritt bei den Grammy Awards Anfang des Jahres bekannt. Doch dass sich ausgerechnet Kim Kardashian, die bis 2022 mit Kanye West verheiratet war, die Neue ihres Ex als Stylevorbild genommen hat, dürfte viele Fans der 44-Jährigen wohl überraschen.