483 neue Gruppen

Ausbau der Kinderbetreuung schreitet voran

Niederösterreich
23.08.2025 14:00
3626 Kindergartengruppen stehen laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in NÖ zur ...
3626 Kindergartengruppen stehen laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in NÖ zur Verfügung(Bild: NLK Pfeffer)

Die blau-gelbe Betreuungsoffensive in Niederösterreich sei „auf einem guten Weg“ – Platz für die Zweijährigen, mehr Förderungen und neue Mitwirkungspflicht der Eltern. 

Insgesamt 483 neue Kindergarten-Gruppen haben seit dem Start der blau-gelben Betreuungsoffensive innerhalb von zweieinhalb Jahren ihren Betrieb aufgenommen. Aktuell stehen 3626 Gruppen im weiten Land bereit. Damit seien 64 Prozent der Gruppen, die bis zum Ende der Förderinitiative 2027 gebaut werden müssen, mit einem Fördervolumen von 163 Millionen Euro bereits zugesichert, zieht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Zwischenbilanz. Und bereits 99 Prozent der Gemeinden können auch Zweijährigen Betreuungsplätze anbieten.

Lesen Sie auch:
In den meisten Gemeinden Niederösterreichs gibt es bereits Betreuungsplätzen für Zweijährige
Kindergarten-Offensive
Zur Halbzeit schon mehr als die Hälfte geschafft
09.07.2025
Land geht in Offensive
281 neue Kindergruppen: Nachwuchs in guten Händen
23.08.2024

Neue Mitwirkungspflicht der Eltern
Neu in Kraft tritt ab September die erweiterte Mitwirkungspflicht der Eltern. Bei Verstößen – etwa der Weigerung eines verpflichtenden Elterngesprächs – drohen Strafen bis 2500 Euro. Auch eine Hausordnung mit Umgangsregeln und ein Kinderschutz-Rahmenkonzept der Betreuungseinrichtung sollen „ein wertschätzendes Miteinander in den Mittelpunkt“ stellen, so Teschl-Hofmeister.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Niederösterreich

