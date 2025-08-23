Ausbau der Kinderbetreuung schreitet voran

Insgesamt 483 neue Kindergarten-Gruppen haben seit dem Start der blau-gelben Betreuungsoffensive innerhalb von zweieinhalb Jahren ihren Betrieb aufgenommen. Aktuell stehen 3626 Gruppen im weiten Land bereit. Damit seien 64 Prozent der Gruppen, die bis zum Ende der Förderinitiative 2027 gebaut werden müssen, mit einem Fördervolumen von 163 Millionen Euro bereits zugesichert, zieht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Zwischenbilanz. Und bereits 99 Prozent der Gemeinden können auch Zweijährigen Betreuungsplätze anbieten.