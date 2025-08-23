Ausbau der Kinderbetreuung schreitet voran

Die blau-gelbe Betreuungsoffensive in Niederösterreich sei „auf einem guten Weg“ – Platz für die Zweijährigen, mehr Förderungen und neue Mitwirkungspflicht der Eltern.
Insgesamt 483 neue Kindergarten-Gruppen haben seit dem Start der blau-gelben Betreuungsoffensive innerhalb von zweieinhalb Jahren ihren Betrieb aufgenommen. Aktuell stehen 3626 Gruppen im weiten Land bereit. Damit seien 64 Prozent der Gruppen, die bis zum Ende der Förderinitiative 2027 gebaut werden müssen, mit einem Fördervolumen von 163 Millionen Euro bereits zugesichert, zieht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Zwischenbilanz. Und bereits 99 Prozent der Gemeinden können auch Zweijährigen Betreuungsplätze anbieten.
Neue Mitwirkungspflicht der Eltern
Neu in Kraft tritt ab September die erweiterte Mitwirkungspflicht der Eltern. Bei Verstößen – etwa der Weigerung eines verpflichtenden Elterngesprächs – drohen Strafen bis 2500 Euro. Auch eine Hausordnung mit Umgangsregeln und ein Kinderschutz-Rahmenkonzept der Betreuungseinrichtung sollen „ein wertschätzendes Miteinander in den Mittelpunkt“ stellen, so Teschl-Hofmeister.
